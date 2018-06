Y ahí vamos…una lucha de 4 años para llegar a un sueño llamado Rusia 2018, empieza la travesía…ve con DIOS hijo, con equipaje lleno de optimismo, fe, amor, y trabajo por tu profesión, pero sobre sobre un equipaje repleto sueños, y metas por cumplir, nadie dijo que era fácil, pero tampoco es imposible…te amo disfrútalo te los has ganado 🙏🏼❤️😍💫🎉👏🏼 @jamesrodriguez10

A post shared by SAMALUI (@marjajua14) on May 26, 2018 at 3:47pm PDT