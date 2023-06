Sucede los primeros meses de cada año, pues es cuando ‘la Pulga’, como llaman a Claudia, viene a vivir temporalmente a Colombia, su país, para grabar las ediciones anuales de ‘Masterchef Celebrity’.

La estrella de la presentación viaja sin su familia y, por eso, llegó a sentir culpa: pensaba que pasaba mucho tiempo lejos de sus hijos, Samuel y Luca.

No obstante, ella supo cómo manejar el tema y hoy, gracias a eso y a su esposo, Simón Brand, lleva la dinámica con más normalidad; también porque sus herederos ya están un poco más grandes.

Lo primero que hizo la famosa fue ser honesta con sus hijos e indicarles que, si bien para ella “ser mamá es y siempre será lo primero”, tampoco puede dejar de lado su realización como persona, confesó en 15 Minutos.

“Llevamos ocho años en esto. Casi la mitad de sus vidas o más, [Samuel y Luca] han estado los primeros meses del año sin mí. […] Desde pequeños les he dicho, yo soy mi propia prioridad. Eso quiere decir que busco mi felicidad, para dársela también a ellos. Si una mamá no está feliz, los hijos tampoco lo estarán”, explicó ‘Clau’ Bahamón en la edición impresa 172 de la citada fuente.

Lo segundo ya fue gracias a su marido y papá de sus hijos, a alternativas que ha encontrado para no descuidar su faceta de madre y a visitas que, de vez en cuando, le pueden hacer sus herederos durante las grabaciones de ‘Masterchef’.

“Él [su esposo Simón] me ayudó a dejar de sentirme culpable. Además, a pesar de la distancia, siempre me ha permitido manejar esas responsabilidades de los niños de las que yo prefiero hacerme cargo. Las reuniones del colegio las hago virtualmente y si tienen una exposición la profesora me pone la cámara y la veo; en el canal siempre me dan permiso. […Y] Hace poco mis hijos vinieron a visitarme a las grabaciones y me dejaban notas en el café diciéndome: Acuérdate que lo que haces todos los días, te hace feliz”, puntualizó la conductora de televisión en la revista.

Quién es Simón Brand, esposo de Claudia Bahamón

Simón es director de cine y televisión, y ha estado detrás de éxitos como el de ‘Ritmo salvaje’, una serie de Netflix. No obstante, también ha dirigido videos musicales.

Cabe mencionar que, incluso, su historia de amor con la presentadora de ‘Masterchef’ empezó cuando trabajaron juntos en una grabación musical de Chayanne, de la canción ‘Sentada aquí en mi alma’, de la que ‘Clau’ fue la protagonista.