Julio César —recordado por papeles como el de Fredy, el mensajero de ‘Betty, la fea’— es esposo de Aída Bossa, actriz de ‘Leandro Díaz’ que renunció al concurso de cocina en la edición anterior a la que llegó su marido. Es decir, uno estuvo en la temporada 2022 y el otro en la de 2023.

Julio y Aída llevan más de 20 años juntos y hoy son una de las parejas más estables de la farándula nacional. Los famosos están casados, como se puede ver en una de las fotos de este video por uno de sus aniversarios. Fruto de su amor hay una hija, Micaela.

Esa relación es la más larga de las tres que se mencionan en esta nota: las otras son las de los concursantes Biassini Segura y Diego Sáenz (que no supo qué hacer en un reto).

Biassini, de ‘Masterchef’, es esposo de actriz de ‘Francisco, el matemático’

‘Biasso’, como lo llaman algunos, es el marido de Ana María Aguilera, actriz que interpretó a Johana en dicha serie del profesor de matemáticas (tuvo dos facetas, la primera de estudiante, en la edición original, y la segunda fue de profesora, en la versión moderna).

El participante de ‘Masterchef Celebrity’ 2023 (‘reality’ que no fue rey del ‘rating’ en su estreno) lleva más de 10 años con la mamá de sus hijas, contó en un ‘post’ de Instagram, donde reveló cómo se enamoró de la mujer que ama.

“Son 11 y contando. Un día la vi en la tele. Yo tenía 16 años y me enamoré de los huequitos en sus mejillas. 11 años después la conocí personalmente. Fue amor a segunda vista 😌. ¡¡La hice reír y me prometí hacerlo cada vez que pudiera para disfrutar su sonrisa!! También le he sacado unos piedronones😅😅😅. Te amo @anitamaaguilera 🥇”, fue lo que escribió el artista.

Diego Sáenz y Laura Barjum, participantes de ‘Masterchef’, son novios

Los dos están concursando en la temporada 2023 del programa culinario; él es recordado por ser músico, pero también por su pasado como locutor de Los 40 principales. Respecto a Laura, fue reina de belleza y ha actuado en producciones como ‘La Cacica’, de Caracol Televisión.

La relación de Diego y Laura comenzó después de que ella se le declarara. La situación quedó registrada en un video y él quedó mudo durante varios segundos hasta que decidió decirle que sentía lo mismo. Es más, parece estar muy enamorado y en un reto Pulzo de ‘quién es quién’ hasta dijo que su novia era la más dulce de todo el concurso.

La ex Señorita Colombia no ha sido la única famosa de la que Sáenz ha sido novio, se sabe que también fue pareja de la presentadora Laura Tobón. La misma estrella de la presentación lo ha contado e incluso ha asegurado que tuvo “tusa mal” por él.