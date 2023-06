Afortunadamente para el artista, que estuvo a punto de protagonizar exitosa serie de Caracol, cuando la gente se lo encuentra de frente considera que se ve mejor que detrás de las pantallas e incluso se llevan una sorpresa por su estatura.

“A mí me dicen mucho, por ejemplo, algo que me llama la atención y es que yo no sé por qué en televisión o en Instagram, cuando me ven personalmente me dicen: ‘Ay, usted es alto’; yo no sé, como que me ven bajito. Me lo dicen demasiado”, declaró Palomeque en este video: