‘El Mago’, que encaró a presentadoras de programa de RCN, aseguró en ‘Bravíssimo’ que no entendía por qué la actriz de ‘Tu voz estero’ se sintió atraída por él, y por eso intentaba alejarla.

“No sé, le gusté y ella como que siempre echándome vainazos y pues a mí me incomoda mucho, la verdad, como recibir cosas que no sé cómo manejarles y no sabía como decirle: ‘Ey, no más‘”, declaró el comediante en este video:

Valencia, a la que ‘El Mago’ traicionó para sacarla del juego, reconoció él mismo, le confesó en el ‘reality’ que se sentía atraída por él, pero no pasó nada entre ellos, en gran parte, por decisión del humorista.

‘El Mago’ de ‘La isla de los famosos‘ sacó a Tania para quitársela de encima

El bogotano contó en el programa que él constantemente la rechazaba con chistes, pero ella no parecía entender y seguía detrás suyo.

“Simplemente le hacía chistes de rechazo como… sí, rechazándola con algún chiste, pero ella seguía ahí y ahí. Entonces era como: ‘Uy, no sé qué hacer’, entonces me tocó sacarla”, declaró entre risas Pardo.

Aco Pérez bromeó con que ‘El Mago’ enamoró a Tania con su varita mágica.

La también modelo contó en su cuenta de Instagram que tampoco tuvo nada con el comediante después del ‘reality’, aunque sí han coincidido en otros eventos. “Normal, todo bien”.