La actriz Tania Valencia fue la reciente eliminada del ‘reality show’ del Canal RCN, en su participación tuvo varios momentos de tensión como por ejemplo cuando desenmascaró a Margarita Reyes y la acusó de una posible traición, pues dijo que andaba con “nadadito de perro”.

Hace unos días Valencia estuvo en el programa de las mañanas de RCN ‘Buen día, Colombia’ y durante todo el tiempo que ella estuvo en el set, las preguntas se centraron en si en el momento mantiene alguna relación sentimental y si tiene en especial una relación con Camilo Pardo ‘El mago’, quien fue su compañero en ‘Survivor’ La Isla de los Famosos.

En las últimas horas Tania publicó en su cuenta oficial de Instagram una historia que despertó la curiosidad de muchos internautas, pues apareció vestida de novia y muchos de sus seguidores le preguntaron si se iba a casar o estaba en sus planes.

Acto seguido, la exparticipante de ‘Survivor, La isla de los famosos’ subió una historia en la que contó que recibió más de 200 mensajes preguntándole si se va a casar con Camilo Pardo, ‘el Mago’, quien ha tenido varios problemas por los temas que ha tocado junto con Camilo Sánchez en su programa de comedia ‘Fucks News’.

Todo esto debido al interés que ella manifestó sentir por el comediante en algunos capítulos del ‘reality’, por eso ella se vió en la necesidad de aclarar que no se va a casar y que solo estaba luciendo un vestido de novia, debido a que es modelo y se encontraba en una sesión de fotos con una diseñadora de este tipo de vestimenta.

Después de todo esto la modelo respondió otra pregunta relacionada con ‘el Mago’ entre risas: “¿Que si tuvimos algo en la isla ‘el Mago’ y yo? no, ¿que si hemos tenido algo después de la isla? no, ¿que si nos hemos visto después de ‘Survivor’? sí, normal, todo bien, tranquilos, cuando me case yo le aviso”.