Carolina Cruz es una de las presentadoras con mayor reconocimiento en Colombia, gracias a su larga trayectoria en medios de comunicación y sus inicios en el mundo del espectáculo como reina de belleza.

Y es que la nacida en Tuluá se dio conoce a muy pronta edad por su participación en el reinado nacional, en el que fue virreina representando a su departamento.

Desde allí, su vida cambió y empezó a incursionar en la televisión, en donde pasó por el antiguo programa de RCN ‘Muy buenos días’, y, ahora, es una de las conductoras del espacio matutino de Canal Caracol ‘Día a día’.

En una entrevista con ‘Los informantes’, de Caracol, Cruz Osorio habló de su separación con Lincoln Palomeque, su hijo Salvador y los momentos que marcaron su vida, como sus inicios, en donde tuvo problemas por su estatura.

Según contó la vallecaucana de 39 años, ser modelo o presentadora nunca fue un objetivo, puesto que pensaba que sus 1.80 cm iban a ser un impedimento.

La mujer explicó que en su adolescencia tuvo situaciones incómodas debido a sus estatura, como ser la última de fila o del pupitre en el colegio, ya que no dejaba ver a los demás estudiantes.

Sin embargo, reveló que en ese entonces no era consiente que su talla le iba a servir para cumplir varios logros a lo largo de su vida. Fue porrista del América de Cali, presentadora de entretenimiento, virreina nacional de belleza, entre otros.

“No es que me sintiera mal con mi cuerpo, pero el ser tan grandota no siempre me pareció tan chévere porque era la última en la fila, en el pupitre, para todo. En ese momento no entendía que después me iba a servir mucho para todo lo que he hecho”, precisó.