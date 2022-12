Este martes, una de las invitadas a ‘Día a Día’ fue la actriz colombiana, quien habló un poco de su faceta como cantante que muy pocos conocen. Sin embargo, hubo un momento que conmovió a los integrantes del programa y fue cuando habló de cómo fue que se desprendió de su hijo.

Según contó la también modelo, hace algunos meses Demian Dos Santos, su hijo, se fue a Australia a estudiar producción musical. No obstante, reconoció que los primeros días fueron muy duros tanto para ella como para él.

El momento más emotivo del relato fue cuando la actriz recordó el primer encuentro que tuvo con su hijo en Australia, ya que tuvo un diálogo muy personal con él.

“Les voy a contar algo superbonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento… qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante eso [el estudio]”, narró Geithner con voz quebrada.