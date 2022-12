La caleña —que dijo que pese a su separación va a estar unida por el resto de la vida con Palomeque— recordó varios momentos de su vida en pareja con el actor en una entrevista con la revista Don Juan.

Cruz y Melina Ramírez fueron las primeras portadas de la publicación que había salido de circulación y que está sacando un especial por el Mundial Qatar 2022.

Carolina Cruz habló de Lincoln Palomeque y dijo si quiere un nuevo novio

El cucuteño, que reaccionó al video de él con una mujer en el concierto de Bad Bunny, salió a la conversación en la entrevista cuando a Cruz le preguntaron si había pensado en actuar.

Ella aseguró que tuvo varias ofertas, pero no aceptó. “Respeto mucho a los actores, ¡además estuve casada con uno 13 años! Sé lo difícil que es la carrera, sé lo complejo que es para ellos tener todo y luego no tener nada. No es fácil. Hay estabilidad mientras se tiene trabajo, pero un desequilibrio mientras no, y eso que Lincoln es un hombre supremamente organizado con su plata, con sus cosas“, dijo.

Aseguró que veía como su ex salía en la mañana para ir a grabar y pasaba horas esperando su turno; agregó que tampoco podría “chupetearse” o hacer escenas de cama con desconocidos.

Por esa respuesta, a la caleña, que lucía distinta cuando trabajó con Jorge Baron, le preguntaron cómo hacía con las escenas de Palomeque; ella contestó:

“Nunca he sido una mujer celosa, ¡con todos los cachos que me han puesto y nunca he sido celosa! No es mi personalidad. Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie precisamente para que no vengan a joderme la mía. Yo conocí a Lincoln siendo actor, yo no veía las cosas que él hacía, no por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente de televisor”, reveló.

Asimismo indicó que ni ella ni Palomeque son tóxicos y eso ayudó a que su separación fuera tranquila, pese a que fue un proceso largo de varios intentos. Por lo mismo, actualmente tiene una muy buena relación con él.

Cruz no le ha cerrado las puertas al amor, confesó, pero tampoco está enfocada en buscar pareja. “Dios es pasado de especial conmigo, él me tiene como la niña consentida de sus ojos, y yo sé que él me va a mandar lo que tenga que ser y en el momento que tenga que ser”, concluyó.