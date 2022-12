En marzo de este año, el comediante Alejandro Riaño anunció que su matrimonio con Marialejandra Manotas llegaba a su fin luego de seis años juntos y tres hijos en común.

En su momento, la ahora expareja pareja indicó que la ruptura se dio en los mejores términos y que tenían claro que el bienestar de sus hijos está por encima de todo.

(Vea también: Novio de Mari Manotas es tocayo de Alejandro Riaño y más datos del misterioso hombre)

Asimismo, la empresaria indicó que su relación con el humorista estaría siendo manejada desde la buena actitud y la cordialidad.

“Ha sido un proceso bonito, porque he recibido mensajes muy lindos. La relación con Alejandro está bien, somos un par de papás muy bacanos. El amor se transformó, ya no estamos juntos, pero tratamos de llevárnosla lo mejor posible. Ha sido lindo”, indicó la emprendedora.

Mari Manotas responde quien la señala de gastarse el dinero de Alejandro Riaño

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marialejandra Manotas Velez (@marimanotas)

Manotas aprovechó sus redes sociales para responderle a un internauta que le escribió que ella se estaba gastando el dinero, que supuestamente, le habría quedado después de su divorcio con Alejandro Riaño.

La mujer subió un video en su Instagram con el que, además de dejar al descubierto el usuario que le hizo la insinuación, le enumeró irónicamente en qué ha invertido ese supuesto dinero.

“Tengo que confesar que me reí mucho haciendo este video. De ahora en adelante así responderé a los ‘haters’”, escribió junto al clip, e inició diciendo: “¿Y qué se supone que tiene que hacer uno, entonces? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? ¡Ya sé! Decirle al ex que vuelva con uno y así devolverle la plata”.

Y agregó: “Me queda una suma millonaria de plata, y me voy a viajar, me falta operarme, comprar muchas carteras y zapatos”.

Luego, incluyó a sus hijos con el humorista en su plan de gastos. “Tengo tres hijos, y ellos cuestan un monto y a lo que está el dólar. Hay que pagar colegio, universidad, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa. Obvio, eso ocupa una parte de esa plata porque no todo es para uno”, señaló con sarcasmo.

Finalmente, indicó que ella solo trabaja por diversión. “Lo más chévere de todo es que, después de divorciarme, yo trabajo por gusto. Me encanta trabajar, porque con toda esa plata que me quedó yo no necesito hacer nada, pero es que me aburro”.