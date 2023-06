Tania Valencia fue una de las mujeres que tuvo un protagonismo importante en ‘Survivor, La isla de los famosos’, por llegar a la unificación y porque tuvo mucho que ver en lo que terminó pasando con el ganador del ‘reality’; Juan del Mar. Pero dejando de lado el juego que se definió el pasado viernes 26 de mayo, su vida quedó expuesta ante el público y ella ha confesado más cosas privadas.

Su gusto por Camilo Pardo ‘el Mago’, la traición de este mismo participante para sacarla, lo que contó ya por fuera del juego y las cosas que dijo en los consejos de eliminación; todo esto mostraba que era una mujer que no escondía las cosas y tenía carácter para afrontar lo que llegara. Y en una entrevista para ‘Lo sé todo’ se descubrió que eso viene desde hace unos años y la vida la llevó a ser así.

(Lea también: Wilder Medina criticó a finalistas de ‘La isla de los famosos’ y chocó con Camilo Sánchez)

Tania Valencia reveló lo que pasó con sus padres, en sol una semana

En la presentación de la entrevista, el periodista presentó a la vallecaucana como “cabeza mayor” de su familia y desde el inicio ella dijo por qué la han calificado así: “En una sola semana pierdes a tus dos figuras, a papá y mamá”. Y el relato empezó con la muerte de su papá, en circunstancias extrañas, pero posibles:

“Pierdo a mi papá, él fallece, se intoxicó. A través de él entiendo que la vida es muy frágil. Una intoxicación y un vómito que le causó una torcedura de tripa y en siete días falleció. Eso te enseña a que la vida no la tienes comprada, puedes ser millonario y tampoco la tienes comprada. Tenés que aprovecharla y vivirla”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Y lejos de haber encarado el duelo por la partida del padre, Tania y sus hermanos tuvieron que afrontar otra situación muy dura, que afectó bastante a su mamá: “Esa misma semana a mi mamá la estafaron y la drogan con escopolamina para ejecutar su estafa y me la devuelven de psiquiátrico. Recibimos a mi madre y casi el cuerpo nos devolvieron, nada de recuerdos y casi se olvidó de su hijo menor”. Y lamentablemente, ese solo fue el inicio del proceso con la señora María Angélica Cuero, porque vendrían más problemas.

Aparte de tener que enfrentar la pérdida de su padre y de la situación de la madre, tenían que empezar a seguir un tratamiento psiquiátrico todos los hijos, además de acompañar a la mamá a las duras terapias:

“Ella tuvo muchas decaídas y tocó aplicar el tratamiento más severo y fuerte, muy empolvado [viejo] y para casos extremos; electrochoques. La electrocutan varias veces, hasta que se le ‘resetee’ el sistema nervioso. El paciente lo sufre, duele y puede pedir que lo anestesie. La anestesiaron, pero no se los deseo a nadie, es muy fuerte”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Lee También

Y mientras todo esto pasaba, la hija mayor de Arnulfo Valencia y María Angélica Cuero tuvo que tomar las riendas de la casa. Por ella, por sus hermanos, por su mamá y por el ejemplo de sus progenitores: “Estás llorando, pero te levantas. Ves que tus hermanos y hermanas están destrozados. Dices –alguien se tiene que poner la diez– y alguien tiene que defender lo poquito que queda de familia”.

Según la exparticipante de ‘Survivor, La isla de los famosos’, tuvo una lucha con su fe y creencias, pero llegó a una salida para no dejarse vencer: “Dios: yo te oré mucho, porque me sentí sola cuando pasó lo de mis padres, mes sentí muy sola. Y sentí que te oré tanto, pero no me escuchaste. Pero confronté eso y encontré a Dios ahí”.