‘El Mago’ llegó a la final de ‘Survivor, la isla de los famosos’ con mucha atención puesta sobre él, por lo que hizo durante el desarrollo del juego y por sus polémicas formas para meterse entre los tres con posibilidades de ganar. Y horas antes de emitir el episodio definitivo, durante una entrevista en ‘Buen día, Colombia’, fue interrogado por su relación con Tania Valencia.

Hay que decir que la exreina y actriz, cuando fue eliminada del juego, confesó que sintió un gusto por Camilo Pardo, nombre real del mencionado participante. Pero también se desahogó porque él aprovechó su cercanía y traicionó su confianza, motivando que la sacaran del camino.

Ese fue uno de los temas que tocaron en la mencionada conversación en el programa mañanero del Canal RCN, especialmente la presentadora Violeta Bergonzi, que quería sacar algún secreto o información de lo que había ocurrido entre ‘el Mago’ y Tania.

El presentador Mauricio Vélez inició las preguntas para ‘el Mago’ y lo hizo con lo que muchos querían que respondiera sin rodeos: “¿Traicionaste?”. Sin sonrojarse, Camilo Pardo contestó: “¿En el juego? Claro. Creo que a la persona que más traicioné fue a Tania”.

Como así se puso el tema sobre la mesa, fue fácil que llegaran las demás preguntas y respuestas, que a muchos televidentes interesaba conocerlas para entender el juego que había ejecutado hasta la final contra Aco Pérez y Juan del Mar:

“Porque la traicioné, de frente. Ella confió en mí, me dijo lo del ídolo, me confiaba todo lo que ella pensaba y yo todo lo estaba usando para sacarla [risas]”.

La respuesta no pudo ser más sincera, pero también poco trascendente para la final, ya que los votos se habían decidido en el último día que habían estado en la isla. Pero Bergonzi no quedó contenta con la actitud y quiso saber si el gusto que sintió Tania fue correspondido o él la llevó a eso para engañarla: “Quiero que seas sincero conmigo, con Colombia y con mi mamá, que está muy mal por esto. ¿La sedujiste con tu mirada? ¿Ella se sintió seducida por ti?”.

Aunque parecía una pregunta jocosa o para burla, él entendió que muchos pudieron ver que ella confió en él, por lo que estaba sintiendo. Así que decidió dar su versión de las cosas:

“¡Jamás, jamás! Tengo de testigo a [señala a Aco], jamás… Yo no sé seducir, no sé coquetear. Nunca le coqueteé, nunca le prometí nada, nunca le di el pie para que yo le gustara. Simplemente, le gusté y eso no lo puedo controlar”.