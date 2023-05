El pasado viernes 26 de mayo, ‘Survivor, la isla de los famosos’ llegó a su final y dejó como gran vencedor a Juan del Mar, quien años atrás ya había participado en la competencia, y que, para esta oportunidad, entró al concurso a mitad de camino.

La votación del jurado, sorpresiva para algunos televidentes, decretó que el actor era el vencedor del ‘reality’ del Canal RCN, superando a Aco Pérez y a Camilo Pardo ‘El Mago’, quien era el favorito.

De hecho, el propio Juan del Mar aseguró que creía que Pardo iba a ser el ganador, ya que “había hecho un juego muy bueno”.

“La verdad no me lo esperaba porque ‘El Mago’ había hecho un juego muy bueno. Sin embargo, había que llegar al final de la manera más bonita, con amor, porque el amor blinda, es poderoso, y son cosas que no sabe la gente. El amor es la amabilidad, el respeto, una sonrisa, una brazo. Lo que hice fue dar amor a través de la comida”, dijo.

‘Survivor’: Juan del Mar dice qué hará con los $ 500 millones que se ganó

En diálogo con Canal RCN, Juan del Mar no tuvo problema en revelar en qué gastará los 500 millones de pesos que recibió por ser el vencedor de ‘La isla de los famoso’.

En primer lugar, el actor dijo que una buena parte la usará para asegurar y pagar la univeridad de sus dos hijas, puesto que es consciente que”no es un padre joven”.

“Como ven y saben, no soy un papá joven, entonces quiero destinar parte de este dinero para asegurar la educación de mis dos hijas, que ellas crezcan con la seguridad de que pueden tener una universidad donde aprender lo necesario para defenderse en la vida”, precisó.

Sin embargo, el también empresario, oriundo de Cartagena, sorprendió al contar que la otra parte del dinero la destinará a ayudar a su región, específicamente a las Las islas del Rosario.

“Este es un lugar donde me crié. Allí las personas son dejadas a un lado, y que bonito que lleguen a una edad viviendo de una manera digna”, concluyó.