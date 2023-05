En el mismo estudio de grabación en el que el presentador Sebastián ‘Tatán’ Mejía sufrió una engorrosa escena en vivo, dos de los finalistas de ‘Survivor, la isla de los famosos’ hablaron de frente sobre la final del concurso.

El encargado de divulgar esa conversación fue Camilo Pardo ‘el Mago’, que horas antes había encarado sin tapujos a las presentadoras de ‘Buen día, Colombia’ por su papel en el ‘reality’.

Ahora, el también humorista aprovechó para reaccionar casi que al instante después de que se hizo público el nombre del ganador del programa de supervivencia y competencias de Canal RCN.

Pardo publicó un video desde su cuenta personal de Instagram con la reacción que tuvo después de que conoció que cayó contra Juan del Mar por los votos de los jurados, aunque fue el favorito del público en un sondeo.

“Se acabó ‘Survivor’, este año no fue, pero volveremos con toda. Gracias a los que me apoyaron desde la casa porque para ustedes, los televidente, fui el ganador y con eso me voy para la casa. Muchas gracias, vienen cosas grandes”, afirmó poco después de que se supo el nombre del vencedor.

Lo cierto es que Pardo no desaprovechó esos momentos en el estudio de grabación y compartió con el actor que se embolsilló el premio de 500 millones de pesos. Allí tuvieron un cruce de palabras.

“El señor Juan del Mar me derrotó en el campo”, le dijo el humorista al actor, que de inmediato le replicó: “Imagínate derrotar a semejante monstruo. Toda mi admiración para él, se lo dije que para mí era mi ganador. Lo dije siempre”.

‘El Mago’ también compartió una interacción que tuvo con otra de las participantes que lo exaltó, aunque le confesó que no le gustó su actitud de traicionar a otros de sus compañeros.

De hecho, el comediante salió al paso desde antes cuando le preguntaron directamente por la mencionada traición a la exreina Tania Valencia, uno de los puntos controversiales en el programa.

Este es el video con la reacción del ‘Mago’ y la charla con Juan del Mar, replicado en una publicación por parte de un usuario desde su cuenta de Twitter.