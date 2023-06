Claudia Bahamón sigue muy vigente en la televisión colombiana, actualmente presentando la edición 2023 de ‘Masterchef Celebrity’, pero también con muchas campañas e iniciativas ecológicas. Y así como habla de su actualidad y todo lo que vive día a día, no olvida lo que significó su padre y las enseñanzas que él tanto le inculcó.

El señor Germán Bahamón, que siempre acompañó a la huilense en todos los momentos importantes, murió en medio de un accidente a finales del 2019 y dejó mucho dolor en la familia de su presentadora. Pero hubo cosas que quedaron para siempre en la memoria de la conductora, como ese video que le envió por su cumpleaños 40, el último que tuvo con él en vida.

Justamente, ese mismo video con palabras emotivas y especiales, se lo mostraron a la presentadora durante una entrevista que dio para el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv. Pero lejos de llorar y de dejar salir sus lágrimas, la reacción de Claudia fue pedir a los presentadores que hablaran, mientras ella pasaba ese momento de tantas emociones encontradas.

Claudia Bahamón, sin palabras, recordando mensaje de su papá

Según contó el presentador Marcelo Cezán, la encargada de compartir la pieza audiovisual fue Claudia Jaramillo, mamá de la modelo. Y al final de revivir este recuerdo, la misma conductora de ‘Masterchef Celebrity’ contó la historia detrás del mensaje.

Entre las palabras más emotivas del mensaje de Germán Bahamón, por los 40 años de su hija, se destacan frases que la hicieron sonreír y conmover: “Tú me gustas toda. Me gusta cuando te ríes, porque contagias a todo el mundo con esa alegría que tienes. Me gusta mucho cuando lloras, porque muestras esos sentimientos tan lindos”.

“Me gusta mucho cuando educas a los niños, a Samuel y a Lucas, que son nuestra adoración. Me gusta mucho cuando quieres a Simón, porque es una reafirmación de tu compromiso de matrimonio”, palabras que hicieron sonreír a Claudia Bahamón, mientras cerraba los ojos, pensaba y aguantaba las lágrimas.

Después de terminar el video de menos de un minuto, la invitada al programa de CityTv se quedó en silencio, mirando a la cámara, con una sonrisa por recordar a su padre, y solo pudo decir:

“¡No, hablen ustedes, que yo no puedo hablar ahorita!”.

Después de que Cezán y Mónica Molano dieron unas palabras significativas sobre el video, Claudia Bahamón confesó: “Ese video me llena de emoción porque siento que es el resumen de lo que siempre quise hacerle sentir a mi papá. Y saber que ese video me acompaña, me hace demasiado feliz”.

El otro mensaje del cumpleaños 40 recibió Claudia Bahamón

Y en medio de risas, por revivir ese momento con su papá, Claudia contó que hay un par de versiones de ese video y ella las tiene guardadas, pero hay una curiosidad detrás de esto: “También, me da risa el video, porque o tengo las 2 versiones [risas]. Me cuesta hablar en pasado de él, siento que está, todavía. Mi mamá lo pone a grabar el video, pero estaba en pijama. Él, después de que mira el video, dice: ‘No, no, no. En pijama, no’ y vuelve y lo graba”.

Cerrando ese emotivo momento, Claudia Bahamón ratificó que aún siente que su papá la acompaña y por eso dice que aún sigue cumpliendo todo lo que él le enseñó e inculcó: