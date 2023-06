Después de dos semanas de competencias en la cocina, desafíos difíciles y aprendizaje de los participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, hubo reto de eliminación y se dio la salida de la comediante Catalina Guzmán, más conocida como ‘La Cata con Botas’.

Aunque pocos puedan creerlo, la prueba consistía preparar el mejor sánduche, obviamente, con una preparación que tuviera dificultad y en la que se mostraran habilidades de cocineros. Y desde el inicio del programa quedó claro que había una marca de pan patrocinando la prueba, así que ese elemento era primordial para la evaluación final.

Cuando estaban explicando la idea del reto de eliminación y las instrucciones de lo que debían hacer los que estaban en riesgo de salir, el chef ‘Chris’ Carpentier fue más que directo al decir la importancia del pan: “El día de hoy tenemos distintas variedades de panes, junto a (la marca) que los van a acompañar en esta creatividad, en este plato, en este reto. Es muy importante para seguir en competencia”.

Y ‘La Cata con Botas’, durante la preparación de su sánduche de albóndigas, explicó que era vegetariana, pero que iba a la fija con esta proteína para poder quedarse. Sin embargo, después tomó la decisión que la sacó del programa. Para que la carne y la salsa no se saliera o se regaran, quitó la miga y la parte esponjosa del pan:

“Yo le saco la miga al pan, para poder acomodar las albóndigas, es grueso y no quiero que se desparrame el sánduche o que se salgan las albóndigas”.

En la edición de lo que salió al aire se vio el momento y la forma como la bogotana, prácticamente, desocupó la parte interna de los panes y dejó el huevo para meter las albóndigas, la salsa y los complementos de su receta.

Pues, en el momento de la evaluación del plato, empezaron a llegar las críticas y todas tuvieron relación con el pan, ya que el sabor y lo demás, estaban bien y pudo haberse salvado. Así empezó hablando ‘Chris’ Carpentier sobre la advertencia que había hecho:

“Lo que está adentro, está delicioso… Lo importante, el pan, que era el elemento principal, te quedó blanco y blando. Pero, cuando usas un ingrediente tan jugoso y sacas la miga completa, no tiene para absorber porque fue una cascarita que dejaste… El pan era muy importante”.

Jorge Rausch, también habló del tratamiento que le dio al producto principal: “Estoy de acuerdo con ‘Chris’ con lo del pan”. Y Nicolás de Zubiría no se alejó del mismo concepto, entendiendo que era algo que se sobrentendía y que no podían dejar pasar: “Está sabroso, pero el pan está grave, de sabor muy rico, pero el pan grave”.

Al final, la misma Catalina Guzmán aceptó su falla y reconoció que no pensó en la importancia del pan, la que fue advertida una y otra vez, sino se preocupó por lo que iba a poner por dentro:

“Es un reto de pan y el pan no está bien trabajado. Me concentré en el relleno y no puse la atención que debí de ponerle al pan”.