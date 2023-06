‘Masterchef Celebrity’ Colombia se lanzó en esta edición 2023 y en menos de dos semanas ha dejado algunas polémicas, tanto de los participantes, como de personas que hablan del programa desde afuera. Pero pocos se imaginaban que Crisanto Vargas ‘Vargasvil’, el primer eliminado de la cocina en este año, fuera más protagonista por temas externos, en sus declaraciones y hasta por una supuesta traición de Natalia Sanint.

Al otro día de ver el capítulo de su eliminación, ‘Vargasvil’ fue al programa ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN para contar detalles de lo que había vivido. En este espacio manifestó que pasó por episodios de depresión desde hace años y que, en medio de su estadía en el programa, recayó y tuvo gran ayuda del padre Walter Zapata, que se convirtió en su amigo y confidente.

La “traición” a ‘Vargasvil’ en ‘Masterchef Celebrity’

Pero casi una semana después, en una entrevista que le hicieron en el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv, el propio Crisanto contó nuevas historias de lo que vivió en ‘Masterchef’. Pero empezó contando que ni siquiera quería ver el capítulo de su salida: “Ese capítulo no lo quería ver, para nada, porque había una frase de todos los participantes: ‘Que nos eliminen, pero que no sea el primero’. Todos decíamos lo mismo”.

Y sobre su salida, el paisa tiene una consideración particular de lo ocurrido, ratificando esa inestabilidad emocional que contó días atrás: “No digo que [salí] injustamente, pero no es bueno, no es cómodo. Uno no sabe qué decir, si fui el primero al que echaron o el primero del programa. Es un poquito humillante, se siente muy derrotado y dije: ‘Juep… cuando salga el capítulo al aire, que se vaya la luz en todo el país’”.

Y en un testimonio con nostalgia, el recordado hombre de las imitaciones y parodias en radio, dijo que los editores del programa mostraron sus mejores momentos: “Lo que más me gustó, fue la despedida, porque la gente nunca va a olvidar la despedida del primero. Se manejaron muy bien, a pesar de que fue poquito tiempo, había hecho buenas migas con compañeros”.

Pero era tan llamativo el tono de ‘Vargasvil’, que la presentadora Mónica Molano interrogó si había alguien que lo había traicionado o hecho algo malo en sus días en ‘Masterchef Celebrity’. En ese momento señaló a la locutora de Olímpica Estéreo, Natalia Sanint:

“Sé que me está viendo y ella sabe que, de corazón, la quiero mucho. A Natalia Sanint, una niña que trabaja en el radio, va muy bien y ustedes saben la alegría que me da cuando surge nuevas figuras del humor- Y esta niña, como trabaja en la radio, no me trataba de Crisanto sino de ‘Maestro’ y me alabó mucho”.

Y lejos de ocultar lo que pasó entre ellos, el primer eliminado del programa de cocina confesó que desde el primer reto por equipos sintió que ella no lo trataba tan bien, a pesar de esos elogios que tuvo al principio. “Cuando vamos al primer reto en grupo, ganamos en Cartagena, en equipo no lo ven mucho cocinando, pero 6 personas no pueden meter la mano a la olla; 2 cocinan y los demás pelamos, picamos, corremos, lavamos”, dijo para recordar esa prueba en la que lo regañaron por probar de la olla y volver a meter la cuchara, sin lavarla.

Y para que no quedaran dudas de su compromiso, ‘Vargasvil’ le aclaró a todos que siempre buscó trabajar bien en grupo: “Siempre que estuve en equipo, resolvía. Si la estación no está despejada, si había que picar o había que servir. Me siento con la consciencia tranquila del trabajo que hice en equipo. Sentía que trabajé muchísimo”.

Pero volviendo al tema de Sanint, ‘Vargasvil’ contó que ella, como capitana del equipo, también tuvo diferencias con el actor Biassini Segura: “A pesar de que Natalia estaba peleando con ‘Biasso’, estaba disgustada y aburrida, pero ganó el equipo verde”.

Y aunque no se notó en el programa, ‘Vargasvil’ recordó que el video de su salida fue bonito, pero no tuvo imágenes del primer triunfo con el equipo verde, ya que Sanint y sus compañeros lo apartaron:

“Qué salida tan linda, salida triunfal, como la llegada de Jesús a Jerusalen, me sentí muy contento. Pero hubo un detalle y es que me mostraron todas las celebraciones y era muy bonita la celebración del primer triunfo, de los 20 puntos en Barú. Pero parecía como ‘El Chavo del 8’, todos se abrazaron y me dejaron a mí a un ladito. ¿Saben qué me tocó? Cogí un plátano y lo abracé durísimo”.

Evidentemente, no fue tan buena la estadía de ‘Vargasvil’ en el programa, mucho menos con Natalia Sanint, porque después recordó que ella decidió mandarlo al último equipo en puntajes, cuando le dieron la oportunidad de hacerlo: “Nadie celebró conmigo y después: ‘¿Quién se va del equipo?’, y dijo [Sanint]: ‘Se va ‘Vargasvil’’. ‘¿Y para dónde se va?’, ‘para el equipo que tiene 0 puntos’…”.

La inconformidad de Crisanto Vargas siguió saliendo, recordó que con ese nuevo equipo también habían ganado, pero después hubo una decisión de la producción que lo afectó. Según él, los que tenían delantal negro, por perder las pruebas, anteriores, terminaron siendo los jurados de los platos y sintió que eso fue perjudicial para él, por no tener tantos amigos en la competencia.

“Lo que estoy diciendo, no lo estoy contando con resentimiento, pero digo que miren cómo es el juego”, así terminó de hacer su relato el experimentado hombre de humor, que recientemente estuvo metido en polémicas por temas personales y una fallida incursión a la política.