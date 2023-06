En su primera semana al aire, el ‘reality’ ‘Masterchef Celebrity’ ya tiene su primer participante por fuera, tras la prueba de eliminación.

(Lea también: Quién es la famosa a la que le dicen ‘Sancochito’ en ‘Masterchef’, ni ella se lo imaginaba)

En la competencia que dejó sacó al primer concursante estuvieron el Padre Walter, Natalia Sanint, Zulma Rey, Adrián Parada, Juliana Galvis, La Cata con Botas, Álvaro Bayona y Crisanto Vargas, Vargasvil, que tras el veredicto del jurado fue el que abandonó el programa.

‘Masterchef‘: Vargasvil, primer eliminado, habló de dura convcencia

Para Crisanto quedar eliminado de la competencia es parte del proceso y asegura que “estaba mentalizado en que esto es un concurso, alguien se lo tiene que ganar y en este caso alguien debe salir de primero, y ese soy yo”.

🇨🇴 #RatingOficial – 02, 03 y 04 de Junio de 2023 pic.twitter.com/IZRSMIZY0W — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) June 5, 2023

Sobre su plato, dijo que eligió “un plato muy fácil de hacer que es la crema de ahuyama. Cuando recibí la visita del chef Carpentier, me hizo caer en cuenta que debía tener la proteína lista, sin embargo, debía decidir si terminar bien la crema o trabajar la proteína, pero no contaba con el tiempo suficiente y no pude presentar el plato de manera adecuada”.

En charla con EL COLOMBIANO, el comediante e imitador, que marcó una época en la radio y en la televisión regional, contó que era la tercera vez que lo invitaban y que antes no había aceptado porque sentía “pánico”.

Reconoció que antes del programa cocinaba muy poco, “lo básico, hacía mis arrocitos y mis cosas sin importar si la comida quedaba pasada de sal o simple o su emplatado”.

(Vea también: Jorge Rausch, de ‘Masterchef’, destapó críticas que le hacen al comer; respondió duro)

Era la tercera vez que me invitaban, la primera vez me dio culillo, la segunda me dio fue pavor y a esta tercera por fin me decidí. “Uno cocina como se le da la gana y cree que está bueno, pero en ‘Masterchef’ importa la técnica, se aprende o se aprende”.

Sobre lo complejo de la competencia reveló que es tan complicada la convivencia como los retos.

“Andar en medio de estrellas y gente famosa es complicado, pero también encontré gente muy querida, hice una gran amistad con el padre y con jóvenes que no conocía que hacen parte del mundo digital, personalmente no casé peleas con nadie, siempre fui muy buen coequipero. Cocinar no es fácil y la convivencia tampoco, se trata de ver quién aguanta más”, contó Vargasvil, que seguirá concentrado en conseguir un editor para publicar el libro que escribió sobre su vida. También tiene listo el guion para una película.