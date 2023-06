Durante el reto de campo en el que trabajaron en parejas, el 4 de junio, la actriz Carolina Acevedo estuvo acompañada del actor Juan Pablo Barragán y en medio de la fuerte cocinada en la que se tuvieron que enfrentar al fuerte viento se conocieron algunos de los sobrenombres que las celebridades se han puesto en este tiempo.

De acuerdo con Barragán, se hizo la combinación de algunos nombres o apellidos de ciertos famosos con la cocina y en el resultado estuvo incluida una actriz que solo hasta el momento de ese reto se enteró.

Carolina Acevedo tiene el apodo de ‘Sancochito Avecedo’, así le dice Barragán y lo dejó saber ante las cámaras del programa, sin embargo, la actriz no tenía conocimiento de ello.

-Carolina Avecedo: “No sé porque me dice ‘Sancochito Acevedo’. No sabia, me acabo de enterar que me dice así”.

– Juan Pablo Barragán: “De pronto ella pensaba que era cualquier sancocho por ahí, pero no”.

Pero no sería la única celebridad con apodo en el ‘reality’, pues según comentó el actor en la entrevista que les hacen después de cocinar, hay más combinaciones.

“Nos pusimos apodos todos con los nombres, por ejemplo, a mi me dicen ‘Esparragan’, a Biassini le dicen ‘Biasso de reina’, a Bayona le dicen ‘Bayonesa'”, contó Juan Pablo Barragán.

Entre los participantes hay varios que tienen relaciones con celebridades de la actuación, como Julio César Herrera, cuya esposa también concursó en el programa.

El actor es recordado por papeles como el de Fredy, el mensajero de ‘Yo soy Betty, la fea’ y es el esposo de Aída Bossa, actriz de ‘Leandro Díaz’ que renunció al concurso de cocina en la edición anterior.

Por otro lado Biassini Segura es esposo de una actriz que estuvo en ‘Francisco, el matemático’. ‘Biasso’, como lo llaman algunos, es el marido de Ana María Aguilera, actriz que interpretó a Johana en dicha serie.