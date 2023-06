Martha Isabel Bolaños no confiaba en Juan Pablo Barragán, después de que tuvieran que ser pareja en un nuevo reto de salvación de ‘Masterchef Celebrity’. Lo dijo durante la prueba, también frente a la cámara, lo notaron los compañeros y hubo momentos de tensión entre ellos.

En una divertida dinámica, las recetas fueron subastadas y la pareja de actores se quedó con el filete de pollo apanado en salsa agridulce de café con tabule de quinua, pero desde el momento de pujar por ganar este plato, Martha empezó a imponerse y no consultar con Barragán.

(Lea también: ‘Toto’ Vega tuvo homenaje en ‘Masterchef’ con inesperado plato; pasó la prueba raspando)

Como tenían la opción de la ayuda de un chef, ella empezó imponiéndose. “Yo quiero que venga Nicolás… ¿Estás de acuerdo?”, primero decidió y después preguntó a su compañero, que respondió con humor: “Lo que tú digas, amor”. Eso sí, en la entrevista que hacen al final, para resumir la prueba, Juan Pablo dejó entender que veía complicada la interacción con su compañera.

Desconfianza de Martha Isabel Bolaños con Juan Pablo Barragán en ‘Masterchef’

Antes de ver cómo les había ido en la preparación, se notaba que iba a ser complicado el proceso, por eso las palabras del actor así lo dejaban saber: “Creo que ella no confía en mí… Si tuviera el poder de elegir, no me elegiría… Martha no cree en mí, entonces cuestiona todo”.

Y en su respectiva entrevista, Martha Isabel dejó ver que no había error en la percepción de los demás: “Yo quiero supervisar, obviamente”. Pero la actitud del actor era de manejar la presión: “Voy a hacer el yoga del jabón. Es que uno está así [posición de meditación] y todo le resbala”.

Ya en la prueba, Martha Isabel le daba varias indicaciones A Juan Pablo y él le decía que confiara en su conocimiento y la ejecución de la salsa de tamarindo con café, ella aceptó a buscar otro ingrediente, pero en la entrevista explicó que no estaba segura de su pareja:

“Ok, yo voy y busco eso. Pero me dejas probar la salsa, porque sé que la salsa es lo más importante, la salsa es lo que va a llevar el café. La salsa es tamarindo con café”.

Era tal la desconfianza que solo la llegada del chef De Zubiría dejó tranquila a Bolaños y así lo dijo: “Yo me relajo, porque veo que Nicolás se concentra con él, en enseñarle la salsa, y yo ahora sí confío”. Barragán lo sabía y lo sacó en su testimonio: “Eso [la desconfianza] no da buena sazón a la comida y hace que el tiempo se sienta de otra manera. Cuando estás haciendo algo y no confías en el otro, estás preocupado por el otro. Mi primer ingrediente es la confianza, porque si no confío en el otro, vamos de pa atrás”.

Pobre barragan, la ultima persona que yo escogeria para cocinar seria martha, se ve que es insoportable #MasterChefCelebrity — 11:11🧚‍♀️Make a wish! (@djend25) June 14, 2023

(Lea también: Actor Juan Pablo Barragán dio la cara frente a situación de violencia con su expareja)

Martha Isabel dijo que lo que hizo Juan Pablo no sabía bien

Ya cuando la actriz probó la salsa, regañó a su compañero, hasta sacando un par de groserías: “Esto no sabe a café, mari…”, él le respondió: “Fresca, tranquila”, pero ella se mantuvo: “No, no estoy fresca, mari…”. Barragán, que tiene una actitud más tranquila y relajada, quiso calmar a Bolaños: “¿Pa qué te estresas?”, pero el tema no era tan sencillo y volvió a salir la tensión: “¡No, no, no!… No sabe a café”.

Según contó Barragán, su salsa fue modificada a última hora, Martha Isabel Bolaños le echó más café líquido y explicó que “se aguó esa vaina”. En ese momento se escuchó la primera queja del actor, porque no estaba de acuerdo con la presentación el palto:

“Yo no puedo presentar esa salsa como si fuera que se regó un tinto, un poquito encima”.

Las declaraciones de Martha Isabel, después de la prueba, dejaban saber que estaba inconforme con su compañero y lo responsabilizaba de los errores: “Me sabe, demasiado, a tamarindo y me estreso… Le dije: ‘No, no me voy a relajar’… Por andar tratando de solucionar la salsa, el emplatado queda horroroso. Quedo intranquila porque el emplatado no me gustó”.

Juan Pablo aceptó que no fue el mejor ambiente para trabajar: “Uno siente cuando hay ‘flow’ y sientes cuando no hay ‘flow’. Creo que esta vez no nos entendimos”.

Yo cada que Martha dice que no confía en Barragán 😂 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/zJKvOisslJ — JuanaBanana (@Juanathebananab) June 14, 2023

Al momento de la evaluación de los jurados, interrogaron a los integrantes de la pareja sobre si se habían sentido bien, ella respondió por el grupo: “Al principio bien, al final hubo un poco de conflicto, pero se superó”. Pero como el plato quedó bien y elogiaron la salsa, Martha Isabel Bolaños tuvo que aceptar las cosas: “Ahí sí te digo. Perdón por haber desconfiado, la salsa quedó riquísima. Gracias a Dios”.

Los demás también notaron la actitud de Martha Isabel en ‘Masterchef’

En un testimonio aparte, la actriz Juliana Galvis reveló que Martha Isabel Bolaños salió de la cocina hablando de su molestia con Juan Pablo Barragán:

“Martha salió peleando y diciendo que no le había gustado la salsa que había hecho Barragán, que ella debía hacer la salsa sola y que no le parecía que hubiera metido mano y que hubiera escogido mejor”. Y la misma Juliana celebró el resultado de su amigo: “Me alegró mucho que le haya quedado rica y bien la salsa a Barragán. Me encantó y se lo merece”.

Lee También

Martha es un verdadero dolor de trasero pobre Barragán #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/9Vi5pyZGBr — Raul Moya (@Raul_moya24) June 14, 2023

Y para cerrar el capítulo, cuando anunciaron que las ganadoras de la salvación eran Carolina Acevedo y Marcela Agudelo, la presentadora Claudia Bahamón dio un mensaje más que llamativo: “Les he dicho lo importante que es cocinar con alegría, con entusiasmo, con amor”.