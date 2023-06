Martha Isabel Bolaños es una de las participantes de ‘Masterchef’ que más dará de qué hablar esta temporada. Ya ha mostrado que es una de las buenas concursantes detrás de los fogones y parece que en la convivencia también va a tener muchas situaciones que la harán resaltar.

Y es que esta actriz vallecaucana es directa, frentera y muy apasionada por lo que hace, lo que algunas veces no cae bien entre algunas personas. De hecho, a lo largo de su vida, eso la ha llevado a tomar decisiones muy importantes.

Sus relaciones amorosas no han estado en el ojo de la prensa todo el tiempo, pero, cuando le pregunta, ella responde con sinceridad. En los últimos 10 años, Martha Isabel ha hablado de tres rupturas amorosas, aunque sin dar muchos detalles.

Quiénes son los exnovios de Martha Isabel Bolaños

Su novio más famoso en este tiempo fue el actor argentino Pablo Rodríguez. Juntos estuvieron durante cerca de dos años y, en Q’Hubo de Cali, él contó las razones por las que su relación se acabó.

Según dicha publicación del 2016, Rodríguez dijo: “Lamentablemente en mayo me separé de Martha. Fue una decisión difícil, pero de mutuo acuerdo. Nosotros somos de temperamentos muy fuertes, y eso fue lo que terminó alejándonos. Entre nosotros siempre hubo mucho amor, pero esas diferencias personales fueron las que nos llevaron a tomar distancia”.

Tres años, en 2019, Martha Isabel contó que otra vez estaba soltera. Aunque pocos se enteraron que estaba en una relación y que hasta decidió vivir en México con él, la actriz dijo en ‘La red’ las razones por las que terminó con este hombre del que nunca se supo su nombre.

Luego de que en marzo del 2018 ella se fuera a México, un año después contó cómo le fue en esa experiencia. “Yo me fui con mi expareja, lo ayudé a luchar por sus sueños y lo dejé listo. Ahora yo voy a luchar por los míos”.

Sobre la razón por la que se acabó su relación dijo que fue “porque las cosas no se dieron”. “En algún momento nuestros horizontes se dividieron. Yo quería unas cosa, yo quería otras y yo soy una mujer libre. El hombre que esté conmigo tiene que entender mi carrera, mi profesión. Yo no soy una mujer ama de casa, sumisa. No porque él (su exnovio) quisiera eso, sino porque nuestros sueños eran diferentes”, añadió.

El 7 de mayo, en el mismo programa, la actriz vallecaucana, que además es una gran bailarina, dio a entender, con una confirmación, que había terminado otra relación, aunque lo hizo sin decir nombres ni dar detalles. “Estoy solita otra vez. Claro que hace falta (que le muevan el corazón), pero no sé. Las cosas se dan en el momento que son”.

Eso sí, hizo una claridad: “Yo no estoy buscando ni me interesa buscar. Yo no persigo, yo atraigo (risas)”. Así lo contó:

Edad de Martha Isabel Bolaños actualmente, en ‘Masterchef’

La actriz llegó al ‘reality’ de RCN con 49 años, aunque tiene un físico y un estado que la hace ver mucho más joven. De hecho, muchos televidentes están encantados con su presencia en el programa.

Ella ha contado en varias oportunidades la razón por la que no tuvo hijos, uniéndose a las famosas con más de 40 años que decidieron no ser madres y están seguras de haber tomado esa decisión.