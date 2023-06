La deuda estaba relacionada con un novio con el que ‘Caro’ Cruz mantuvo una tormentosa relación: un sujeto del que no dio el nombre, pero que fue su primer amor, con el que duró ocho años y medio (su pareja de antes, durante y después del reinado de 1999 en el que quedó virreina).

Fue una relación que “empezó de manera muy linda y especial”, pero con el tiempo se dañó: hubo desde infidelidades hasta situaciones complicadas, como la ocurrida en un hotel de Cartagena ya que, en palabras de Carolina, su entonces pareja “tomaba y se volvía un monstruo”.

La aterradora escena del hotel fue el detonante para que la conductora de televisión por fin entendiera que, según dijo en el capítulo ‘Mi primer amor’ de su libro: “Estaba perdiendo mi tiempo con alguien que no me convenía y no me aportaba”. Pero la ruptura no fue el final de los problemas y tristezas con ese primer amor, la famosa relató que después hasta tuvo que asumir obligaciones económicas de él.

“Esta relación me dejó muchas lágrimas, además de deudas y situaciones incómodas”, expresó la celebridad de ‘Día a día’ y después dio más detalles.

Carolina Cruz y la deuda en el Icetex

La vallecaucana no reveló de cuánto fue, pero sí dejó claro que esa obligación no era suya, sino de dicho tormentoso amor, del que después no supo mucho, únicamente que se fue para el exterior.

“Y aunque la verdad es que los ocho años y medio no fueron todos malos, y viví muchos momentos bonitos y especiales con él y su familia (que me querían mucho a mí y a mi familia), al final hizo tantas embarradas que toda la relación fue cambiando y en julio de 2022, cuando llegué de Cali a vivir a Bogotá, entendí que […] lo mejor era que las cosas llegaran a su final. Por esa época él se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá después de una tragedia familiar, quedó debiéndome plata, y además me dejó con una deuda a su nombre en el Icetex (deuda que menos mal ya pagué)”, afirmó ‘Caro’ Cruz en ‘Mi mundo, mis huellas’.

Esa no fue la única relación a la que la expresentadora de Canal RCN le dedicó varias hojas de su escrito, además contó cómo comenzó su amor con Lincoln Palomeque, del que se separó en 2022, y hasta si es verdad que volvió con Daniel Arenas después de la primera vez que terminó con el actor de ‘Perfil falso’.

En la actualidad, la exreina del Valle del Cauca está feliz y enamorada de Jamil Farah, un piloto de San Andrés.