Es más, la famosa del Valle del Cauca aseguró que esa relación, que duró ocho años y medio, le costó “lágrimas de sangre”.

El hombre fue el primer novio de la exreina —que ya reveló si es verdad que mantenía a su ex Daniel Arenas y hoy a Lincoln Palomeque—. “A los 14 años yo creía que había conocido el amor: quería casarme, tener hijos y vivir un cuento de hadas”, comentó ella, y más adelante destapó cómo empezó su romance con ese joven, que era la expareja de su mejor amiga de la cuadra.

“Me parecía lindo, pero nunca dejaba de ser solo eso, porque era el novio de mi amiga en ese momento. Cuando ellos terminaron, me empezó a llamar más de la cuenta. Al principio pensé que era solo para ser amigos, pero después me invitó (con otras personas también) a un concierto de Ricardo Montaner en Cali, y allí nos dimos el primer beso. En ese momento me movió todo”, narró.

Sus sentimientos por él se hicieron más fuertes, pero el tema era complicado porque, aunque ella quería verlo todo el tiempo, su papá no la había autorizado a tener novio. No obstante, los padres de su pareja le prestaban el carro para que fuera a visitarla. “Los primeros meses fueron maravillosos, era especial, respetuoso, cariñoso y sensible”, recordó la estrella, pero más adelante añadió que todo fue difícil por varios episodios, entre otros un intercambio que hizo su amor tras graduarse del colegio.

Eso lograron sortearlo con llamadas, por las que la mamá de ella pagaba “cuentas absurdas”, y cartas que él le hacía llegar cada semana a Cali, Colombia, desde Missouri, Estados Unidos. Sin embargo, para ese entonces ya tenían problemas y a ella empezaron a coquetearle dos hombres: uno le propuso tener algo, pero le respondió que “era imposible” porque amaba a su compañero sentimental, y el otro, que hoy es actor, le “movió muchísimo el piso”.

“Este hombre intentó sacarme de la cabeza a mi novio, cuando lo veía se me movía todo, pero no pasó a mayores, él sabía que jamás íbamos a tener algo serio porque yo estaba enamorada. Pero me confundió y mucho. […] ¿Era posible amar o querer a dos personas al mismo tiempo? Yo sentía que sí, porque mientras uno me daba seguridad, me aterrizaba en la tierra y me ofrecía una amistad tranquila, el otro solo me generaba dolor y mucha inseguridad, pero al mismo tiempo, una pasión que hacía que el amor se mantuviera estable”, rememoró.

Los inconvenientes aumentaron cuando él volvió a Cali y “todo empezó a cambiar” con su ingreso a la universidad San Buenaventura, donde el hermano de Carolina Cruz (al que ella le hizo muchas travesuras) se dio cuenta de las embarradas que el novio le hacía a su hermana, pues también estudiaba allá. Por eso, ‘el Nene’ Cruz nunca quiso a su cuñado.

Carolina Cruz habla de infidelidades de su novio

Su pareja empezó a salir solo con amigos y “viejas”, a las que la conductora de ‘Día a día’ llamó “hipócritas”, ya que la saludaban, pero al tiempo le coqueteaban a su novio, confesó antes de relatar unas “de las tantas” infidelidades que le pilló, hasta con casadas, y todo lo que le perdonó.

“La primera vez que lo pillé fue un día en el que mi papá no me dejó salir a la discoteca más famosa de Cali. Yo me quedo muy triste en mi casa, pero tenía apenas 16 años y ahora entiendo. Mi hermano me contó que iba para ese lugar, y seguramente si le decía a mi papá que me iba con él, me iba a dejar salir. Y así fue. […] Pero yo que soy medio bruja, tenía la sensación de que me iba a encontrar algo malo. […] Llegué a la discoteca y apenas me bajé del carro me lo encontré a él de frente, cogido de la mano con otra mujer. Sentí que me moría. Pero entré como si nada. Él entró solo y nunca supe qué pasó con ella porque cada uno se quedó en la discoteca por aparte. Le terminé un día, pero al otro ya habíamos vuelto”, relató, y continuó:

“Un día tuve que presenciar una escena horrible al tener que sacarlo de la cama de la casa de su exnovia, la que era mi amiga. […] Era viernes y nos habíamos quedado afuera oyendo música… cuando se hizo tarde, ellos se quedaron y yo entré a mi casa. Al otro día sonó el teléfono, era mi suegra y me dijo: ‘Caro, ¿…se quedó en tu casa’. […] Salí a la casa del amigo, le pregunté si él estaba allí, me dijo que no, y el único sitio que me faltaba era la casa de ella. Fui, timbré, me abrió ella y me dijo: ‘Tu novio está arriba en mi cuarto durmiendo’. Subí y lo encontré, estaba vestido y borracho, tirado en la cama. Lo desperté y me lo llevé a mi casa, peleamos, ¡y adivinen! lo perdoné y volví con él. Aun así, nunca me había sentido tan ‘pordebajeada’ como ese día”.

Cómo terminó Carolina Cruz con su novio y escándalo cuando trabajaba en RCN

Para ese entonces, entre 2001 y 2002, ella estaba más segura de sí misma y desencantada de su compañero sentimental, mientras que él había cambiado y ya no salía si no era con ella: “Se estaba enamorando más y más, y yo para atrás como el cangrejo: restando amor y admiración”, contó.

Este hombre, del que la presentadora de Caracol no reveló el nombre, fue su pareja antes, durante y después del Reinado Nacional, en el que fue Señorita Valle, y terminaron meses luego de un escándalo que él, que tenía líos con el licor, hizo en un hotel cuando ella ya era presentadora de Noticias RCN.

“Él era un hombre muy sencillo y especial, la gente lo quería mucho, pero se tomaba tres tragos y se volvía un monstruo con la gente que se acercaba a pedirme una foto (aunque no conmigo, porque jamás me tocó un pelo). […] Y como yo siempre estaba en mis cinco sentidos, vivía alerta para ver lo que pasaba a mi alrededor, y por lo general, tenían que cogerle puntos o curarle alguna herida y terminábamos en urgencias en alguna clínica de Cali”, describió la celebridad y siguió con lo sucedido en el hotel.

En noviembre de 2021 era su primera vez cubriendo un reinado con Noticias RCN y él le hizo una llamada que la dejó muy preocupada. “Estaba muy agresivo, me preguntó dónde estaba y me insultó, me dijo las palabras más horribles del mundo. Poco después me llamó un amigo para contarme que había tenido un accidente y se había cortado”, manifestó ella.

Al terminar la emisión, la estrella de la televisión se fue para la clínica donde su novio, que antes ya había estado a punto de perder la vida en un accidente en el que iba tomado, le pidió perdón. Ella, “confundida, con rabia e impotencia”, se fue para donde se estaba hospedando, pero su cuarto estaba bloqueado por una “situación complicada” que su novio había tenido ahí y fue la misma por la que terminó en el centro médico.

“Me encontré con la escena más horrible que había visto en toda mi vida: el televisor roto, vidrios en el piso, y sangre por todas partes. La administradora me comentó que mi novio había llegado muy borracho a dormir, y se había despertado y había enloquecido. Acabó con todo de un ataque de rabia que le dio al levantarse y no verme, no había calculado los tiempos y por su borrachera pensó que ya era de madrugada y enfureció pensando ‘quién sabe dónde y con quién estaba yo’, decidió destruir todo. Yo apenada dije que respondía por los daños. Al rato llamé a mi amigo que seguía con mi novio en urgencia, me lo pasó al teléfono, y lo mandé ‘a la porra’”, agregó.

Pero ahí no acabó su relación, pues él le lloró, le rogó y volvieron. “Seguí con él unos meses más en los que continué viviendo situaciones que me terminaron de convencer que debía dejarlo. […] Solo pensaba, ¡Dios mío! Si yo hubiera llegado en ese momento a la habitación, ¿qué hubiera pasado?¿Me habría hecho daño a mí?’”.

Al final de su noviazgo, en 2002, ella no solo se quedó con las “cosas bonitas” y feas ya mencionadas, sino con una deuda. “Él se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá después de una tragedia familiar, quedó debiéndome plata, y además me dejó con una deuda a su nombre del Icetex (que menos mal ya pagué). Decidí dejarlo y hacer mi vida en Bogotá al lado de mi familia y rodeándome de amor y seguridad que era lo que más necesitaba. […] Sufrí mucho en esa relación y hoy en día, 20 años después, aún no entiendo porque seguía con él, en ese lugar que solo me llenaba de dudas e inseguridades”, puntualizó.