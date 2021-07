Como una de las integrantes de las 4 babys –conozca aquí cómo se formó el grupo-, Marbelle ha sido una de las mujeres que más ha dado de qué hablar en el programa.

Además de eso, ella estuvo hace unas semanas en el ojo de la polémica luego de que le respondiera a Alicia Machado las acusaciones de xenofobia, razón por la que le estarían preparando una demanda, aunque de eso no se sabe mucho más.

Marbelle estuvo a punto de no participar en ‘Masterchef’

Así lo reveló la cantante de días nublados, video en el que se besó apasionados besos con un hombre que no es su novio. Allí, Mauren explicó que pensó mucho si entraba o no a este programa del canal RCN.

En una charla con Bravissimo, la artista habló sobre todo lo que pasó por su cabeza previo al inicio de la competencia en la que terminó haciéndose gran amiga de Carla Giraldo, Catalina Maya y Viña Machado, quienes han estado un poco molestas por lo que se ve actualmente en las pantallas de Colombia.

“Nunca había estado bajo presión. Estar ahí en la cocina, así sepa cocinaro toque hacer un sudado de pollo, adquiere una complejidad por el simple hecho de estar en la cocina más importante del mundo”, era uno de los pensamientos que tenía antes de comenzar el programa.

Ella ya conocía el programa de antes y a las personas que trabajan allí y eso la hacía sentir una gran admiración, aunque también era una traba mental.

(Vea acá: [Video] “No soy paraca”: Marbelle, a Juan Diego Alvira por escándalo con Alicia Machado)

“Hay mucho respeto hacia los jurados y lo que menos quiere es llevarles algo que no esté bueno. Lo que más quiere es agradarles y que den una buena opinión. La gente me da duro en redes porque siempre inventa de que no sé qué cocinar, yo en ningún momento dije que sabía cocinar“, indicó.

Aunque muchos creen que ella o una de sus amigas llegará a la final, Marbelle aseguró que lo único que ha hecho es ir paso a paso, a pesar de que ha ganado en algunas pruebas y ha sido bien reconocida por los jueces.

“Yo fui a aprender y he estado resolviendo con lo que puedo. Lo que sé cocinar no se me ha dado la oportunidad. La única vez fueron los primeros fríjoles, pero la olla no cerró y quedé remal”, expresó entre risas.

Así habló Marbelle de su participación en ‘Masterchef’ y hasta hizo una descripción de algunas de sus compañeros del programa.