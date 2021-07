Juan Diego Alvira, que todos los fines de semana entrevista a una personalidad colombiana, aprovechó el informal diálogo para preguntarle a Marbelle por las acusaciones de xenofobia que hizo hace poco Alicia Machado en ‘Masterchef’, programa que se transmite todos los fines en el Canal RCN.

“ No estaba acostumbrada a la xenofobia. Me siento como millones de venezolanos en el mundo: herida, traicionada, lastimada y confundida. Pude vivir en carne propia lo que muchos paisanos viven diariamente”, precisó la exreina.

Ante estas declaraciones, la cantante manifestó que le dolieron bastante debido a que fue una de las personas que mejor trató a la venezolana en el concurso. Asimismo, indicó que esas denuncias son un insulto a toda la gente que hace parte del programa, incluida Claudia Bahamón.

Marbelle, igualmente, indicó que por el momento no se retractará por haber asegurado que Machado las “invito a prostituirse” y les mando un mensaje que todos los que la señalaron de hipócrita por contestarle a la exreina.

“Es un insulto con el país y ‘Masterchef’ esas acusaciones. Estoy tranquila por lo que dije y me respaldan mis abogados. No le respondí porque sea xenófoba, tampoco soy paraca como me tildan y no nado en dinero del narcotráfico. Alicia sabe lo qué pasó”, concluyó.