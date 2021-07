Carla Giraldo, Viña Machado, Marbelle y Catalina Maya han decidido hacer una transmisión en vivo por sus cuentas de Instagram luego de cada programa de ‘Masterchef‘ para hablar de las situaciones que se ven y las que no se ven en RCN.

Las cuatro babys, como se hacen llamar ellas, han dado mucho de qué hablar por su actitud frente a los otros competidores, aunque han revelado que fuera de la cocina había una muy buena relación con todos.

Además de lo que se ha visto de la rivalidad de Carla Giraldo con Liss Pereira y Diego Camargo, la antioqueña reveló que también se peleó con algunas de sus amigas dentro del programa.

En el Instagram live, las tres mujeres contaron cómo fue esa discusión que las llevó a gritarse fuertemente, aunque eso no dañó en absoluto su relación dentro y fuera del programa.

“Yo pelee mucho con Viña, pero peleas de verdad, con gritos. ‘Un día le dije qué hago’ y ella me respondió ‘no seas culigada, insolente y te pones a hacerlo’. Si a mí me hablan así yo hago caso porque yo soy inmadura, consentida y me sigo creyendo una niña”, confesó Carla Giraldo.