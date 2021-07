La edición 2021 de ‘Masterchef Celebrity‘ ha dado mucho que hablar, más que todo por sus dramas y peleas que por sus recetas bien hechas. Es por ello, que muchos de sus televidentes se han preguntado en varias oportunidades si es libreteado.

Sobre este tema, Jorge Raush, uno de los jueces del concurso de cocina, respondió a Pulzo que no es libreteado, aunque reconoció que sí tiene partes “estructuradas”.

Aunque la respuesta del reconocido chef fue directa, muchos internautas siguen con la duda, pues en la actual temporada ha habido varias peleas, entre las más recientes la de Catalina Maya y Liss Pereira.

Por ello, el comediante Hassam, que tuvo una destacada participación en ‘Masterchef’ en la pasada edición, contestó en su cuenta de Instagram si el programa del Canal RCN es libreteado.

“Cuéntame de ‘Masterchef’. ¿Es libreteado? ¿Por qué cuando los chefs prueban las cocinas están limpias”, preguntó uno de sus seguidores, a lo que el comediante bogotano dijo:

“Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en 5 ‘realities’, los ‘realities’ no son libreteados, pero hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando. Entonces ahí se forma una trama”.