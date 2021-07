El concurso de cocina en su versión 2021 no solo ha incluido lo gastronómico, sino trampas, dramas y peleas, contrario a lo que sucedió en otras ediciones donde el tema culinario aparentemente era más relevante que la convivencia, al punto que el exconcursante Hassam cuestionó tanta “novela” y hay televidentes que creen que todo eso es planeado.

Lo dicho por Jorge Rausch sobre si ‘Masterchef’ es libreteado o no se puede escuchar en este video de Pulzo, donde él también aclaró cuál es la labor exacta de los jurados más allá de solo juzgar los platos, si los participantes actúan y por qué no todos los concursantes tienen apuntes de las recetas:

“No son libreteados, no pueden ser libreteados”, aseguró el chef entrevistado por este medio, sobre los momentos que salen al aire en dicho formato y de los que también hizo la siguiente salvedad:

“Claramente, hay una parte del programa que es estructurada, que es cuando uno presenta el reto: ‘Levanten la caja’, todo eso tiene un orden. Pero, a la hora de juzgar los platos, cada plato es distinto, cada circunstancia es distinta. Eso no se puede libretear. O sea, esto se hace en el momento, no es fácil, ni siquiera, que haya alguien atrás diciéndole a uno qué opinar”.

Adicionalmente, en el video de esta nota contó por qué los jurados, en ocasiones, se ven muy “histriónicos”; lo hizo con un ejemplo de concursos de canto o baile donde el televidente sí puede saber si el participante lo hizo bien o mal, porque lo percibe oyendo o viendo, versus los de cocina donde no pueden probar las preparaciones que son juzgadas.

“Ustedes no pueden probar el plato, entonces, nuestra responsabilidad es explicarlo de tal manera que la gente lo entienda y sepa de qué se trata. Por eso es que debemos ser muy explícitos a la hora de describir un plato, tenemos que ser muy vocales, usar los gestos, todo, para que la gente sepa cómo está. Tenemos que ser muy histriónicos, o sea, explicarlo de cualquier manera que se nos ocurra. Esa es nuestra labor, el resto lo hacen los muchachos. El programa se narra con las entrevistas, es la historia de ellos cocinando, nosotros simplemente hacemos que el público entienda si el plato es bueno o malo, y a qué sabe y cómo sabe, que se puedan hacer una idea de qué es mejor o peor”, comentó Jorge Rausch en la grabación.

En cuanto a por qué algunos concursantes tienen apuntes y otros no, el chef señaló que es parte de la forma en que cada uno de los famosos decide jugar más no porque esto sea parte obligatoria del formato.

Por eso mismo, se refirió a si es verdad que algunos de los participantes no son ellos mismos en el concurso, sino que actúan; esto fue lo que dijo:

“El formato es el orden que se le da al programa: los textos, los tiempos, las cámaras. Todas estas celebridades, en su momento, terminan siendo ellas mismas; todos llegan actuando, tratando de cumplir un papel, pero la competencia es muy dura, muy tremenda y terminan siendo ellos mismos. Y eso es lindo. Mucha gente se molesta porque algunos son fuertes en sus comentarios, porque son competitivos, y me escriben: ‘Por qué este habla así, o dice eso, o no ayuda’… Es una competencia y lo que creo que uno debe mostrar en una competencia, no es que uno es buena persona, todos son buenas personas, lo que hay que mostrar es que uno sabe competir, y la mejor forma de enseñar es ganar, ganar limpio”.