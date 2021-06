Dicho roce, según la revista en su reciente edición impresa, aparentemente se dio porque la exreina “no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”.

Sin embargo, Carla Giraldo negó que ella se haya peleado con su compañera en el concurso de Canal RCN y dio su versión sobre lo sucedido.

“Yo con Alicia no tuve roces; yo ni la rocé. Es más, ni hablábamos cuando estábamos en el ‘reality’. Alicia, siendo Alicia muy por allá [en un lado], y nosotras, que hicimos como un grupito [‘las 4 babys’], nos hicimos por otro ladito”, dijo la artista de ‘Me llaman Lolita’, aunque añadió que sí hubo una situación en maquillaje.

La estrella de la televisión nacional aseguró que en lo sucedido entre la maquilladora y la extranjera no solo intervino ella, sino otras participantes a favor de la empleada del canal: “La defendimos todas”, aseveró, pero también manifestó que en ningún momento se trató de algo que incluyera una actitud grosera de la ex Miss Universo de Venezuela.

“Alicia peleaste con una señora de maquillaje, pero no te acuerdas… pero no peleaste, diste tu punto de vista: ‘¿Quién me va a maquillar a mí?’. Y pues sí, ¿quién la va a maquillar a ella? Entonces, yo dije: ‘¡Uyyyyyy, vayan y maquíllenla!’”, comentó la también actriz de ‘Las muñecas de la mafia 2’.