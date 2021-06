La publicación, que no reveló su fuente, aseguró que el “fuerte desacuerdo” de Carla Giraldo fue con la ex Miss Universo Alicia Machado.

Así como la actriz no se ha referido a lo dicho por Vea, la exreina también ha guardado silencio; el canal que emite el concurso de cocina, que en versiones pasadas fue ganado por famosos como Piter Albeiro, tampoco ha comentado nada.

(Vea también: “Nadie se puede enterar que yo gané”: Marbelle juega con ‘spoiler’ de ‘Masterchef’)

El medio aseveró que la situación, aparentemente, se dio por la actitud de la exreina con parte del personal del programa de RCN, fuera de cámaras.

“Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”, publicó la revista.