Ante la coyuntura actual, Luly Bossa ha estado bastante activa en las diferentes redes sociales y ha compartido algunas de sus opiniones sobre los últimos hechos que sucedieron en el país en medio del paro nacional, que lleva más de un mes.

Esta semana, la reina de la ‘tecnocarrilera’ manifestó en su cuenta privada de Twitter que los “vándalos” que han participado en las marchas son los principales responsables de “incendiar” al país, afectando a miles de ciudadanos.

“Las necesidades de los otros fueron invisibles para los vándalos que destruyeron e incendiaron el país, llevándose por delante el sacrificio y la vida de otros. También he pagado mis impuestos y trabajado como mula, pero no. No estoy con este tipo de muchachos”, indicó.