En la noche de este sábado, RCN estrenó el ‘reality show’ que más le ha funcionado en temas de ráting en los últimos años, a pesar de que la idea del canal era lanzar primero ‘¿Quién es la máscara?’, programa que se pospuso indefinidamente por la polémica del esposo de Alejandra Azcárate, una de las jurados.

El primer capítulo de ‘Masterchef Celebrity’ 2021 tuvo varios momentos destacables, y cuyos memes aparecieron, pero la actriz Carla Giraldo, nacida en Medellín, se ganó el premio por el raro invento que hizo en la primera prueba, el cual era preparar una bandeja paisa.

Los nervios juegan una mala pasada cuando se enfrenta a los reconocidos chef Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. Precisamente esto le ocurrió a la recordada ‘Lolita’, quien tuvo como pareja en ese primer reto al también actor Carlos ‘Pity’ Camacho.

Durante la preparación de la bandeja paisa, la pareja de Giraldo y Camacho tuvieron problemas porque los fríjoles les quedaron muy aguados. “No me parece que esos fríjoles estén. No espesaron, no tienen color, son un caldo de pollo”, dijo Carla ante las cámaras de ‘Masterchef Celebrity‘.

En medio de la desesperación, la actriz decidió por alguna razón licuar los fríjoles aguados y presentarlos dentro de su bandeja paisa. “Los chefs se van a sorprender mucho con mi espectáculo de crema de fríjol”, dijo Carla, pero a los jueces del ‘reality’ no les gustó para nada cuando lo vieron y lo probaron. Incluso el chileno Chris Carpentier dijo que era una compota.

“Quedó horrible”, reconoció después Giraldo, quien publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de ese vergonzoso video y escribió: “Perdón, Medellín”.

Ese video tiene cientos de comentarios de burlas hacia Carla Giraldo, incluso Claudia Bahamón, presentadora del programa, escribió más de uno con varias carcajadas. Pipe Bueno, Emmanuel Esparza y ‘El pollo’ Álvarez también se burlaron de ella.