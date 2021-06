green

La grabación de la segunda temporada de la novela sobre los Reyes y las Elizondo se conoció en mayo cuando, incluso, informaron que esta empezará con una tragedia.

No obstante, muchos se preguntan si estará el elenco completo de la primera temporada y la respuesta es que, por lo menos en cuanto a los protagonistas, no estarían todos.

“Actores como Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Ana Lucía Domínguez, Jorge Cao y Paola Rey estarían conformados”, afirmó la revista.

(Vea también: Cómo será boda de Natasha Klauss, de ‘Pasión de gavilanes’; ya tuvo 2 ceremonias)

De esa forma, dejó claro que, por ahora, la única pareja de las principales que sí se vería en la nueva temporada es la de Jimena Elizondo y Óscar Reyes, encarnados por Paola Rey y ‘el Gato’ Baptista.

Quién no estará en ‘Pasión de gavilanes 2’

La publicación aseveró que el artista que hizo de Franco Reyes no aceptó la propuesta, lo que deja en duda qué pasará con ese personaje y su amor con Sarita Elizondo (Natasha Klauss).

“Michel Brown declinó de estar en el proyecto”, escribió el medio, aunque algunos creían que sí aceptaría, porque había regresado a Colombia, con su amor, debido a unos proyectos actorales.

La decisión del argentino ya la había comunicado él en una entrevista donde, según People, comentó: “Me parece que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención“.

Cabe mencionar que lo otro a lo que se refirió Vea fue a los famosos que hicieron de Juan Reyes y Norma Elizondo: “Mario Cimarro y Danna García están en negociación”, puntualizó.

Sobre lo de Cimarro, People ya había entregado una información, en la que tampoco se daba por hecho que este actor estuviera en la producción, pues en palabras del portal: “Aunque su relación con Telemundo no acabó de la mejor manera, Mario no ha ocultado su deseo de volver a adentrarse en la piel del impulsivo Juan Reyes”.