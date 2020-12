green

Y es que la artista que dio vida a Norma Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’ se contagió en España y, luego, dio en reiteradas oportunidades positivo. En mayo del 2020, por ejemplo, se anunciaba: Danna García sigue sin ganar batalla al COVID-19; dio positivo por tercera vez.

Ya después empezó a recuperarse y, con su resultado negativo, se pudo reencontrar con su hijo, pero le quedaron unas secuelas contra las que sigue luchando, de acuerdo con las declaraciones que dio para la reciente edición impresa de la revista.

Danna García: sus secuelas por el coronavirus

Una tiene que ver con su memoria, por lo que hasta su esposo la está ayudando con ejercicios, se lee en la revista.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, explicó la celebridad.

(Vea también: Fotos del esposo extranjero de Danna García, a quien ella suele mostrar a blanco y negro)

Luego también dijo que ha tenido problemas de vértigo y que, especialmente, al comienzo le dio “durísimo”.

“Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, agregó en la entrevista.

Esta no es la primera vez que la protagonista de ‘Pasión de gavilanes’ habla de las secuelas que le dejó la COVID-19; en junio también contó, en Instagram, que tuvo caída de pelo y resequedad “extrema”.

Asimismo, en septiembre habló con María Elvira Arango en Noticias Caracol y, aparte de lo del vértigo y que el coronavirus le dio después de un dengue, mencionó que, para ese momento, todavía tenía problemas respiratorios. La actriz señaló que sus pulmones no estaban del todo bien y que su voz a veces era ronca.

Este es un video del informativo en YouTube con la primera parte de esa charla entre María Elvira Arango y Danna García; allí, desde el minuto 4:35, la artista también aclaró que, si bien estas fueron sus secuelas por el coronavirus, no a todo el mundo le pasa lo mismo.

Danna García, portada de Vea

Aparte de referirse a su historia con el coronavirus, la actriz de ‘Pasión de gavilanes’ habló de su paso por esa novela y de lo que más ama en este mundo, su hijo, entre otros temas.

Y es que la famosa fue la elegida para la última edición del 2020 de Vea, medio que compartió en Instagram la portada que le hizo a la celebridad.

En esa publicación se ve a la también actriz de ‘Bella calamidades’ luciendo sonriente y con un elegante vestido. Aquí la portada: