El virus no discriminó edad, género, raza, estrato socioeconómico ni profesión, entre otras condiciones. Al igual que muchos ciudadanos, actores, cantantes y presentadores padecieron las consecuencias de la COVID-19.

Y, aunque gran parte de las celebridades de este listado solo tuvieron que aislarse en casa, pues fueron asintomáticos o no tuvieron síntomas que requirieran de hospitalización, hubo algunos que pasaron ‘las duras y las maduras’ luego de haberse contagiado. De ellos, incluso, hubo unos que estuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sus historias se conocieron en buena medida por publicaciones en sus redes sociales.

Famosos que estuvieron graves por COVID-19

Fabiola Calle, cantante de Las hermanitas Calle

Fue uno de los casos más delicados y para ella fue “muy horrible”; muchos creyeron que la cantante no iba a ganarle la batalla al virus, pues duró muchos días hospitalizada en una clínica de Medellín y su estado llegó a ser reservado por, entre otros detalles, un coma inducido.

A diario se conocían noticias poco alentadoras sobre ella, entre esas, la vez que no soportó sin respirador y la intubaron de nuevo.

Al final, logró sobrevivir para contar su historia, que incluyó experiencia aparentemente celestial cuando estuvo al borde de la muerte.

Pero ahí no paró todo, pues el coronavirus le dejó algunas secuelas respiratorias y, aunque en un inicio se creyó que su carrera no se vería afectada, ya que hasta grabó un video donde cantaba, meses después la misma Fabiola Calle aseveró que no estaba segura si iba a poder volver a cantar.

Giovanni Suárez, Benito en ‘Pasión de gavilanes’

El actor también estuvo hospitalizado, pero en una clínica de Bogotá. Su situación la complicaba una comorbilidad, la obesidad, aunque en pandemia bajó más de 10 kilos, reveló.

Este artista vio tan difícil su caso que llegó a despedirse de su hija, contó él mismo en una declaración en la que también aseguró que los médicos le dijeron que su recuperación había sido un milagro.

Ya después logró ganar la batalla, aunque por el virus estuvo en la UCI, desde donde dijo: “Estoy muy enfermo”. Para ese momento también manifestó sentirse débil y que no estaba saturando “nada”, por lo que pidió oraciones.

Danna García, Norma Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’

La artista se contagió en España y le costó mucho vencer el virus, pues cuando pensaba que ya lo había superado le hacían una nueva prueba y volvía a dar positivo; así le sucedió por lo menos en tres ocasiones.

Ese tiempo estuvo alejada de su hijo, con el que luego tuvo un emotivo reencuentro que mostró en Facebook. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues a la estrella de la televisión le quedaron varias secuelas.

Esos detalles los contó la misma actriz, pero aclaró que esas secuelas eran las de ella y no necesariamente le pasaba a todos los que se habían contagiado, pues en su testimonio afirmó que por la COVID-19 tuvo vértigo y problemas de memoria, entre otras cosas.

Mauricio Bastidas, actor de ‘Tres milagros’

El artista, que antes de tener COVID-19 recibió un disparo en la cara en medio de un robo, señaló que por el virus estuvo a punto de morir. En ese momento, también señaló que tuvo problemas en la atención que le brindaron.

Famosos que tuvieron coronavirus con sus familias

Jessica Cediel, presentadora de ‘Bingos felices’

Aparte de ella, su mama, sus hermanas, un cuñado y sus sobrinos tuvieron COVID-19. Es más, su progenitora, de 74 años, estuvo hospitalizada dos semanas, le contó la presentadora a Pulzo, en una entrevista donde reveló cómo fue para ella toda esta situación, los síntomas que tuvo (pérdida de olfato, entre ellos) y más detalles, que se pueden escuchar en este video:

Daniella Álvarez, presentadora del ‘Desafío’

Ella reveló que fue su papá el que la contagió a ella y a otros integrantes de su familia. En su caso fue pocas semanas después de la cirugía en la que tuvieron que amputarle parte de una de sus piernas.

La celebridad no reveló lo sucedido sino varios meses después, en el momento en que protagonizó una portada de la revista Vea.

Valerie Domínguez y ‘el Pollo’ Echeverry

La presentadora y su esposo dieron positivo y, cuando lo hicieron público, señalaron que no había sido fácil.

Y es que ambos tuvieron que cuidarse mucho, especialmente ella, pues para ese momento ya estaba embarazada. Ahora ambos están recuperados, ya casados, y a la espera de su primer “pollito”, como llaman al bebé que esperan.

La forma en que ella confirmó que ya no tenía coronavirus fue con esta sugestiva foto:

Laura Acuña, expresentadora de Noticias RCN

La presentadora dijo que todos en su casa, incluidos sus pequeños hijos, dieron positivo para coronavirus.

Congestión, dolor de cuerpo, pérdida del olfato y del gusto, fueron algunos de los síntomas que tuvieron, según una declaración que dio y se puede escuchar a continuación:

Daniella Donado, actriz y presentadora

Su caso fue parecido al de Laura Acuña, pues no solo se contagió ella, sino su esposo e hijos también tuvieron COVID-19, explicó ella misma.

Asimismo, salieron positivas algunas personas que trabajan en casa de esta famosa.

La actriz aseveró que la situación la hizo llorar mucho, aunque, por fortuna, ni ella ni ninguno de los afectados estuvo grave.

