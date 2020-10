El artista, enseguida, señaló que por su positivo para COVID-19 está evaluando la forma de poder cumplir con algunos compromisos que tiene.

“Les cuento [lo del coronavirus] no, pues, con el ánimo de alarmar a nadie, solamente que tengo unos compromisos con Univisión y con ‘Tu cara me suena’; no voy a poder asistir este domingo, pero estoy aquí en casa, cuidándome, para ver de qué manera lo podemos resolver para este domingo”, dijo Llane.