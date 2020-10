Su divorcio fue en 2004, pero en una reciente dinámica de preguntas de Instagram la famosa de ‘La ley del corazón’ y ‘De pies a cabeza’ volvió a hablar de su exesposo.

“¿Qué pasó con Roberto Cano?”, le preguntó un seguidor, y Carolina Avecedo lo primero que respondió fue “¡Nos separamos!” y, luego, añadió:

Con eso dejó ver que en la actualidad la va bien con su expareja, a la que, incluso, etiquetó en su publicación.

Hace un par de años, la actriz también había dejado ver que tenía “maravillosos recuerdos” de su examor, pues hasta ‘posteó’ en Instagram un TBT de ellos en ‘Pobre Pablo’, donde interpretaban a una pareja (María Alcalá y Pablo Herminio Guerrero) y esa relación pasó de la ficción a la realidad. Incluso, fue cuando terminaron de grabar esa producción, que él le pidió matrimonio, según dijo ella en ‘Se dice de mí’.

Aquí lo que contestó Carolina Acevedo a su seguidor sobre su exesposo; la replicó una cuenta abierta de Instagram que suele subir contenidos de celebridades y que también mostró que la respuesta de Roberto Cano fue ‘repostear’ lo dicho por su ex y escribirle: “Mutuo”, junto a un beso.

La actriz habló de su divorcio con el actor en 2019, en una entrevista con AutoStar TV, donde también rememoró su boda, “con 200 invitados”, el 20 de julio de 2002.

Y aunque la bella estrella de la televisión se refirió a que su divorcio fue porque se desenamoró, El Tiempo aseveró, en 2008, que todo se dio cuando el actor se fue a ‘La isla de los famosos’. “Parece que la actriz no soportó la distancia y la soledad y ese fue el motivo de la separación. Se comentó que Carolina le había puesto ‘adornitos’ a Roberto con el cantante Fonseca y aunque no fue un noviazgo, sí fue el detonante para que ese matrimonio se acabara”, se lee en el sitio web del periódico.

Lo cierto es que esta expareja, una de las más famosas de la farándula nacional, nunca confirmó esa versión. Por el contrario, se ha dicho que se trató de un conjunto de circunstancias que fueron deteriorando la relación y la famosa ha sostenido en varias entrevistas lo que mencionó en AutoStar.

Adicionalmente, en una charla con ‘Se dice de mí’, ella añadió que él fue quien le pidió acabar el matrimonio y, luego, vivieron un tiempo en la misma casa, pero ya divorciados. Años después se reencontraron en un trabajo y ahí hablaron de lo sucedido y hoy se la llevan bien.

“Él se fue a ‘La isla de los famosos’, porque yo estaba chiquita, porque me enamoré de [él, pero como] otra persona, vi y me desenamoré. Fue como que él se fue, pero el amor se pasa y te desenamoras. Me casé muy enamorada y después me desinflé. Él fue el que me dijo que se separaba de mí; no fue tan fácil que me hubiera dicho eso, pero en el fondo era lo que yo quería, porque una semana antes había estado hablando con una amiga y le dije: ‘Es que yo me quiero separar, no quiero estar más con él’. […] Él y yo vivimos juntos en la misma casa separados un año; él era mi ‘roommate’, entonces, él tenía novia y yo tenía novio”, aseguró la celebridad en el programa.