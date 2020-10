Lo cierto es que la equivocación es más frecuente de lo que parece en el día a día de la gente; es decir, no solo se evidencia en la canción ‘Hawái’ del cantante paisa.

“Si después de mí ya no habrán más amores”, es lo que se escucha que canta Maluma sobre el minuto 1:56 del video de YouTube del sonado tema y cuya modelo es la guapa Yovanna Ventura:

En la frase, el “habrán” está mal utilizado, ya que, de acuerdo con una explicación de Fundéu sobre el verbo ‘haber’, cuando este se usa “como impersonal” (sin sujeto), así su complemento sea plural, debe “permanecer en singular”.

La institución que promueve el buen uso del español, incluso, explica con tres ejemplos la forma correcta de expresar el verbo ‘haber’ cuando no tiene sujeto: “Hubo una gran fiesta”, “Había muchas medusas en la playa” y “Este mes habrá tres días de fiesta”.

“En las anteriores oraciones, las expresiones ‘una gran fiesta’, ‘muchas medusas en la playa’ y ‘tres días de fiesta’ no son los sujetos del verbo ‘haber’, sino sus complementos directos”, dice Fundéu, que también señala una fórmula que permite identificar, con pronombres, cuándo dicho verbo debe ser en singular.

“El hecho de que puedan ser sustituidos por el pronombre lo/la/los/las (‘La hubo’, ‘Las había’ y ‘Este mes los habrá’). Al no estar el verbo ‘haber’ acompañado por un sujeto, nunca va a establecerse una concordancia entre el verbo y, por ejemplo, los tres días de fiesta. […] Así lo correcto es ‘Este mes habrá tres días de fiesta’ y no ‘Este mes habrán tres días de fiesta’”, aclaró Fundéu.

Por lo mismo, lo que Maluma debió cantar en la canción que, dicen, le dedicó a su ex Natalia Barulich, era: “si después de mí ya no habrá más amores” y no “si después de mí ya no habrán más amores”.