green

El artista conoció a esa mujer en Barranquilla y ella misma, en medio de las investigaciones por el asesinato de Rafael Orozco, reconoció que tuvieron un romance.

Por lo menos así lo registró El Tiempo en 1992, cuando se refirió a una de las entrevistas que María Angélica Navarro tuvo con la jueza que para ese entonces llevaba el caso de la muerte del famoso, el 11 de junio de 1992, y que se especula vengó Pablo Escobar.

La señalada amante del intérprete de ‘Solo para ti’, cuya esposa era Clara Cabello, también habló de José Reynaldo ‘el Nano’ Fiallo Jácome ante la juez, añadió el diario.

“Dijo que en varias ocasiones salió a almorzar y a bailar con José Reynaldo ‘el Nano’ Fiallo Jácome, siempre acompañada de amigos. Indicó que Fiallo Jácome frecuentaba su residencia y a su familia”, se lee en la publicación, pero no se hace mención de que ella confirmara que tenía un amorío con él.

No obstante, ‘el Nano’ Fiallo fue el hombre al que, finalmente, acusaron de ordenar a su escolta que matara a Rafael Orozco, y el caso se cerró como un crimen pasional, aunque también circuló la versión de que tenía que ver con un tema de lavado de dinero y la pérdida de 12 millones de dólares.

El Diario del Cesar aseguró que el entonces comandante de la Policía del Atlántico, general Fabio Campos Silva, corroboró la versión de un crimen pasional, porque, en palabras del portal: “El artista Rafael Orozco mantenía relaciones con María Angélica Navarro, quien a su vez tenía una relación con alias ‘el Nano’ Fiallo”.

Por su parte, Caracol Televisión informó que cuando se ordenó la muerte del cantante, Fiallo no era novio de María Angélica Navarro, sino su ex.

“Se dice que [Orozco] fue amenazado por parte de una expareja de ella. El 11 de junio de 1992, cuando tenía 38 años, luego de una larga gira, Rafael estaba en una fiesta con sus hijas, cuando lo llamaron a la puerta y con nueve disparos silenciaron su voz para siempre. Según las investigaciones, se trató de un crimen pasional y el autor intelectual del homicidio fue José Reinaldo Fiallo Jácome, alias ‘Nano’”, publicó el canal.

Pese a eso, en las declaraciones que El Tiempo recogió, María Angélica Navarro aseguró, según ese medio: “Sobre los móviles del asesinato manifestó no saber nada, pero señaló que consideraba que no podría ser de tipo pasional”. No obstante, el caso se cerró como un crimen por el señalado triángulo amoroso, por el que el papá de esta mujer también estuvo detenido, pero luego, por falta de pruebas, fue dejado en libertad.

Así lo explicaron en ‘Se dice de mí’, donde además dieron más detalles sobre la relación de Rafael Orozco con su amante y otros datos sobre ella.

“La pareja se conoció durante el bazar de un colegio en Barranquilla. Ella tenía 23 años, casada y separada. María Angélica fue esposa del hoy senador de la República Armando Benedetti y juntos tuvieron una niña”, dijeron en el programa, cuya grabación circula en YouTube y este dato, así como algunas imágenes viejas de la amante del cantante, se puede apreciar desde el minuto 4:35:

Fotos de María Angélica Navarro en Instagram

A propósito de la bionovela ‘Rafael Orozco, el ídolo’, varios portales y cuentas de redes empezaron a publicar imágenes de la señalada mujer por la que, dicen, fue asesinado el cantante.

Una de esas esas fotos aparece en la cuenta pública de Instagram de Jorge Navarro Ogliastri, hermano de María Angélica, y se puede ver a continuación, junto con otras postales donde él menciona a su ‘Mary’.

Ver esta publicación en Instagram Retó aceptado jejeje Una publicación compartida de Jorge Navarro Ogliastri (@jorgenavarro2815) el 7 Abr, 2020 a las 8:58 PDT

Ver esta publicación en Instagram Mi hermana de mi alma Una publicación compartida de Jorge Navarro Ogliastri (@jorgenavarro2815) el 5 Nov, 2015 a las 1:13 PST

Ver esta publicación en Instagram TQM MARY 😘 Una publicación compartida de Jorge Navarro Ogliastri (@jorgenavarro2815) el 7 Jul, 2019 a las 8:40 PDT

Adicionalmente, en YouTube hay videos con imágenes de antes y después de la tercera en la relación de Rafael Orozco y Clara Cabello.

La siguiente grabación, incluso, agregó tomas de ‘Rafael Orozco, el ídolo’, que muestran a la actriz Sarah Mintz interpretando a Martha Mónica Camargo, la amante del cantante en la producción, y luego a María Angélica Navarro, la pareja extramatrimonial del artista en la vida real.

En las escenas de los actores también aparece Mario Espitia, que hizo de ‘Teto’ Tello, y hay quienes creen que ese hombre representaba a ‘el Nano’ Fiallo. No obstante, en una entrevista con Pulzo, el famoso aseguró que su personaje no existía en la realidad.