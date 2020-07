green

Luego del revuelo que causó la noticia de su contagio, porque estuvo compartiendo con famosos como Paola Jara y Jessi Uribe, la artista grabó un video en el que no solo detalló el momento en que se enteró y los síntomas que padeció, sino que enfatizó en el rechazo al que ha sido sometida.

“En mi unidad, donde vivo, cuando se subió el comunicado, el administrador inmediatamente fue una persona superinhumana, que ni siquiera me escribió a preguntarme primero ‘Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud?’, no. ¿Sabe qué hizo el señor administrador de donde vivo? Escribirme superdéspota e inhumano y decirme: ‘Marcela, hola, ¿esto es verdad? Déjame decirte que si esto es verdad, eres una irresponsable, porque tu hijo bajó a las zonas verdes, y si tu hijo bajó a las zonas verdes quiere decir que tu hijo contagió a toda la comunidad’, cuando yo ni siquiera sabía que tenía el virus, y siento que como personas, nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudarnos”, explicó sobre la situación que ha enfrentado en su lugar de residencia.

Sin embargo, el estigma se ha extendido a sus empresas, pues contó que hay personas que “están devolviendo” productos porque cree que van infectados, “cuando yo tengo mis empresas, pero yo no soy la que despacho. Yo tengo gente que trabaja para mí. Tengo gente que atiende los teléfonos, que entrega los productos. Yo tengo una empresa constituida. Yo no manipulo mis productos”, aclaró en la grabación que ha sido replicada en diferentes cuentas que recopilan información de famosos en Instagram, pues desde su diagnóstico tiene su perfil privado en esa red social.

“Al día de hoy no sé de qué manera el COVID se me pegó, porque todas las personas con las que he tenido contacto ya se hicieron la prueba y todos a los que les han dado resultados han salido negativos. No sé cómo me infecté”, añadió sobre su caso.

Marcela Reyes llegó a decir que el rechazo a los contagiados es tan fuerte, que “si las personas pudieran matar a una persona que tiene COVID-19, se los juro que la matan, porque están siendo superinhumanos”.