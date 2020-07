La artista afirmó en un video de Instagram que todo empezó hace dos semanas cuando no solo su marido e hijos dieron positivo, sino también las personas que trabajan en su casa.

El primero que se lo detectaron fue su esposo, Virgilio Torres, por lo que entró en aislamiento, aunque no saben cómo se contagió.

A los tres días se conoció el resultado de su hijo con él, Santiago, que también dio un resultado positivo para coronavirus.

“No sé si ustedes se alcanzan a imaginar lo que me pasó por la cabeza, cuando veo positivo. Es algo que no les quiero contar”, relató Daniella Donado , casi llorando.

Ese mismo día supo que su otra hija, Valeria, producto de su relación con el actor Juan Manuel Mendoza, ella (que no había salido de casa durante la cuarentena) y sus empleadas también estaban contagiadas.

Por eso se lo contó a Virgilio, que se volvió “mier%$”con la noticia, agregó la actriz y exreina del Carnaval de Barranquilla en su grabación: “Logré ver en su cara el miedo de lo que podía pasar”.

Pese a esa preocupación, la familia Torres-Donado no ha tenido que ir a que la atiendan a un centro médico, sino que está en recuperación en su casa, donde cada uno ha tenido síntomas diferentes, aseguró Daniella.

“Afortunadamente estoy bien y hago parte de ese porcentaje no asintomático, porque no fue asintomática, pero estoy bien, en casa, con mi familia”, agregó Daniella Donado en su publicación, en la que también llamó a la conciencia frente al coronavirus y habló de las deficiencias en el sistema de salud, pues además explicó que su mamá (que no está bien) y su hermano tuvieron que hacerse la prueba, pero no han recibido los resultados.