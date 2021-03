green

Eso relató en una entrevista con Vea, para la reciente edición impresa, cuando mencionaba los problemas de depresión que ha padecido y que empezaron no solo con el abandono de su madre, sino con la muerte de su padre y otras razones que, con el tiempo, también incluyeron una infidelidad de una novia que tuvo y con la que se iba a casar.

El artista explicó en la revista que no le guarda resentimiento a su progenitora, pues con el tiempo fue entendiendo por qué lo abandonó.

“Entendí que mi mamá se fue y no se podía hacer cargo de mí porque éramos cinco hermanos. No había las condiciones económicas y yo tenía que quedarme en Bogotá por la novela”, expresó el actor que hizo de Pedro Coral Jr., se lee en la publicación.

Asimismo, expresó en el medio que, aunque no se ha visto con su mamá desde que era un niño, sí ha hablado con ella: “Esta es la hora en que no la volví a ver, me ha llamado, pero no ha existido ese vínculo”.

¿Quién es la mamá del actor de ‘Pedro, el escamoso’ habla con su mamá?

El joven famoso, que también ha sido parte de producciones como ‘La niña’, no dio el nombre de su madre biológica. Es más, lo que señaló es que, al final, quien ejerció el papel de mamá con él fue una tía.

“El vínculo se fue yendo de mi corazón porque fui encontrado ese lazo con mi tía”, dijo Carlos Kajú en la revista, hablando de “la vedette Doris David”, quien se refiere al actor como su “sobrino hijo” públicamente.

En alguna ocasión, incluso, lo hizo en su cuenta abierta de Instagram, cuando ella además expresó que el artista era su "adoración" y mencionó el paso de él por 'Pedro, el escamoso'.