Su problema de depresión habría comenzado desde que tenía ocho años, cuando su papá murió y su mamá lo abandonó, publicó Vea en su reciente edición impresa, donde el artista de ‘Pedro, el escamoso’ [aquí los avances de esta semana] habló de su caso.

Fue su tía quien lo ayudó y se hizo cargo de él, pero atravesó por momentos duros que fue asimilando con el tiempo. Hoy, a sus 28 años, incluso entiende lo sucedido con su madre y no le guarda resentimiento.

Cuando todo parecía estar mejor para Carlos Kajú tuvo una recaída, que con el tiempo le sirvió para buscar ayuda profesional y hoy “está superando la depresión”, agregaron en la publicación.

La recaída fue en el 2020, cuando se enteró que la mujer con la que se había ido a vivir a México y con la que tenía planes de casarse le era infiel con un compañero del sitio donde laboraba.

El ‘hijo de ‘Pedro, el escamoso’, como todavía le dicen al actor, se había ido a actuar al país Azteca y se llevó a su novia, Sin embargo, le tocó devolverse a Colombia por otro tema laboral y su pareja se quedó en México.

Pese a la distancia, continuaron su relación y hasta se comprometieron, como reveló el famoso en la revista:

“En diciembre me enteré que mi ex, con la que había vivido tres años, tenía un amorío con alguien que conoció en su trabajo. Me dolió, porque habíamos dicho que nos casaríamos en julio, y ya estaba con otra persona desde que me vine de México”.