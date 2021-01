green

Giovanni Suárez, actor que interpretó a ‘Benito’ en ‘Pasión de Gavilanes‘, estuvo al borde de la muerte en octubre pasado, luego de que contrajera coronavirus y estuviera hospitalizado por dos semanas. En ese entonces, el famoso reconoció que los doctores que lo atendieron le dijeron que era todo un milagro que siguiera vivo ya que los resultados de varios exámenes que le realizaron durante su internación no eran muy alentadores.

Suárez ya pudo recuperar su vida cotidiana, pero tuvo que superar un proceso delicado. Después de regresar a su casa y ganarle la batalla al COVID-19, el actor confirmó que sería oxigenodependiente por un tiempo y que tenía un trombo en un pulmón.

‘Benito’ reapareció púbicamente este viernes, a través de un diálogo corto que sostuvo con Noticias Caracol. Allí confesó que llegó a pensar seriamente que moriría por el coronavirus, a tal punto que se despidió de su hija.

“Fueron quince días terribles en los cuales yo sí pensé que me iba a morir. Yo alcancé a despedirme de mi hija mayor. Le dije que tranquila, que si yo me iba, me iba dormido, porque no iba a sentir nada. Todo el tiempo tenía que estar tronado, la saturación era muy baja y las probabilidades eran mucho más altas de morir que de vivir”, aseguró el actor.

Durante los meses que siguieron a su recuperación del coronavirus, Suárez también aseguró que el hecho de distraerse con su celular durante el periodo que estuvo hospitalizado fue clave para su recuperación, así como que bajó 15 kilos a lo largo de la pandemia.

Ahora el actor está disfrutando de su familia y en las últimas semanas también pudo volver a actuar en el video de una canción. Sobre su faceta artística, Suárez dejó claro que no pierde la esperanza de volver a las pantallas nacionales. “Mi sueño es volver a actuar en la televisión colombiana, volver a salir en la pantalla chica, que los directores, los productores se den cuenta que acá está este actor que se muere por actuar”, concluyó el popular ‘Benito’.