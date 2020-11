green

En diálogo con el programa de Caracol Televisión, el actor Giovanni Suárez, recordado por su papel de Benito Santos en ‘Pasión de gavilanes‘, reveló otros detalles sobre los duros momentos que sufrió y todavía vive por causa del COVID-19.

Suárez contó que no estaba seguro cómo se contagió, pero que seguramente fue por la visita de algunos amigos. Además, detalló que los primeros síntomas que tuvo fueron dolor de cuerpo, dolor de cabeza y en las noches empezó a tener fiebre.

“Después de la fiebre empezaron los escalofríos, muy fuertes. Yo temblaba, no podía hablar porque la mandíbula me temblaba. No podía parar, así me pusiera 2 cobijas, 2 camisetas”, contó Suárez al magacín de chismes.

A los días que le confirmaron que tenía coronavirus, le empezó a faltar el aire, tanto así que hasta usando una bala de oxígeno, no estaba saturando, por lo que su esposa tuvo que llamar a una ambulancia.

El actor agradeció a todo el personal médico por el buen y oportuno trato que le dieron mientras estuvo internado en la UCI, sin embargo aseguró que su celular fue clave para superar al virus.

“Yo creo que el celular es el 60 o 70 % de la recuperación, sin exagerar. Porque uno solo, aislado, sin nadie, se distrae”, indicó a ‘La Red’ y agregó:

“Pegado a la máquina y pegado a Dios que es lo más importante. Esto (el coronavirus) es real, no es mentira, no es un invento. No se descuiden, no den el brazo a torcer, extremen sus medidas que esto es real”.

Giovanni Suárez en días pasados contó que a pesar de que ya no tiene COVID-19, su salud quedó muy golpeada y por ello deberá estar conectado a una máquina por mucho tiempo.

El actor sigue delicado, ya que actualmente es oxigenodependiente y tiene un trombo en un pulmón. Incluso, había narrado que los médicos que lo trataron le dijeron que él era un milagro porque varios exámenes que le realizaron durante su hospitalización no eran alentadores.

A continuación, la nota de ‘La Red’ donde ‘Benito’ relató los duros momentos que atravesó por culpa del coronavirus (a partir del minuto 1: 18’00”):