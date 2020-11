green

El artista de la novela de Caracol aseguró en su grabación que se estuvo cuidando mucho de no contagiarse en la pandemia, porque por su condición de obesidad sería un paciente de alto riesgo.

No obstante, al final dio positivo para coronavirus y hasta estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Bogotá.

Hoy, el famoso que dio vida a Benito en ‘Pasión de gavilanes’ (novela de la que hace poco se popularizó el cambio del actor que hizo de Manolo) ya está recuperado, pero de ese complicado momento le quedaron varias historias.

‘Benito’ de ‘Pasión de gavilanes’ bajó de peso

Una de esas historias tiene que ver con la reducción de peso del actor y es que, según dijo en la mencionada publicación de Instagram de finales de octubre, antes de dar positivo para COVID-19 se estuvo cuidando en la alimentación, lo que lo llevó a bajar 15 kilos.

“Cuando me empecé a cuidar, yo estaba en 150 kilos y dos meses después de eso, bajé a 135 kilos”, explicó Giovanni Suárez, cuando estuvo hospitalizado.

Su peso a la fecha es desconocido, pues días antes de salir de la clínica, tras superar el coronavirus (él aseguró que en su recuperación fue clave su celular), el actor no dio más detalles al respecto y desde el centro médico solo añadió: “Ni idea cuánto tengo ahora y no me interesa”.

Eso se escucha desde el minuto 6:53 del siguiente video que @sutaboy hace menos de un mes: