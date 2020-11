green

Andrés Felipe Martínez fue ese artista que dio vida al mayordomo de las Elizondo, y que antes trabajó con Eduvina Trueba (actuada por Talú Quintero), la mujer que le dejó millonaria herencia a Franco Reyes (Michel Brown), pues murió cuando se casaron.

El actor tiene varias historias curiosas en su vida real y dos de ellas están relacionadas con sus hijos, mientras una tercera la contó en septiembre del 2020, cuando reveló el negocio al que se unió en la pandemia.

Actor que hizo de Malcolm en ‘Pasión de gavilanes’ tiene un hijo gay

Andrés Felipe Martínez se refirió al tema en una entrevista con ‘La red’, publicada en enero del 2020, donde señaló: “La homosexualidad de mi hijo es algo normal”.

Luego, indicó que lo que le parecía “anormal” era que en Colombia esto fuera visto con tabú y reproche: “Como si el homosexualismo fuera algo que les afectara personalmente, que otras personas sean homosexuales, y como que tuvieran que combatirlo”.

Asimismo, se despachó en elogios para su heredero Pablo, quien es un tenor de 30 años, que vive en Europa; lo calificó como “un ser sensacional”, sensible y muy sociable. Aquí una foto de padre e hijo:

“Los logros que él ha tenido no solamente son por su estudio y dedicación, sino por la persona que es. Yo me siento un papá feliz, porque mi hijo es feliz”, añadió la celebridad, que no es la única que se ha referido a la condición sexual de heredero, en el pasado lo hizo ‘la Gorda’ Fabiola.

El hombre que dio vida a Malcolm en ‘Pasión de gavilanes’, producción basada en ‘Las aguas mansas’, además, relató en el programa de Caracol el momento en que supo que Pablo era gay y dijo que cree que se dio cuenta antes que su hijo. El joven le contó que era homosexual cuando tenía 15 años.

“Yo lo amo sobre todo. […] Yo lo supe desde siempre y lo veía con su manera de pensar y comportarse, y cada vez lo amé más por eso. […] Él nos lo contó, aprovechó que se fue una año a Canadá, a estudiar, y tuvo su primer novio… y bien. Cuando la mamá me dijo: ‘Es que Pablo me contó’, le respondí: ‘Yo ya lo sé; lo supe desde siempre’. Y cuando llegó, pues, bien, dije… ‘No, fresco’. No hubo necesidad de conversar nada, porque era algo tan normal y cotidiano ”, puntualizó el artista.

La entrevista completa en la que el famoso habló de la orientación sexual de su talentoso heredero se puede escuchar en el siguiente video de YouTube. En la grabación, el actor también se refirió al matrimonio de su hijo con un español, del que publicaron algunas fotos sobre el minuto nueve.

A actor de ‘Pasión de gavilanes’ no le funcionó la vasectomía

Andrés Felipe Martínez llevaba poco tiempo casado con la también actriz Nataly López (hace parte del grupo de los famosos que no muchos saben que son pareja) cuando se enteró que ella había quedado embarazada, pese a que él tenía la vasectomía desde hace ocho años.

Por lo menos así lo registró El Tiempo en 2012, año en que ocurrió la historia y los actores decidieron dar detalles, entre otros, que sí habían pensando revisar si la cirugía de él se podía revertir, ya que deseaban un hijo de ellos juntos (por aparte cada uno tenía uno en ese momento), pero no cuando se dio todo sin querer, sino más adelante.

“‘Habíamos comentado que de pronto más adelante, cuando la carrera de Naty estuviera más consolidada, miraríamos si me podía reversar la operación’”, dijo el artista, según el diario, que también publicó:

“La sorpresa fue mayúscula, pues además del procedimiento que a él le practicaron hace ocho años, los períodos de Nataly no se interrumpieron. La única anomalía fueron sus mareos constantes. ‘Pensamos que eran consecuencia de que no se estuviera alimentando bien y que de pronto lo que tenía era una hipoglucemia o algo hormonal”’.

Estas son un par de fotos que hay de la pareja en sus cuenta públicas de Instagram:

Andrés Felipe Martínez, “el repostero de Bogotá”

Eso es lo que el artista aseguró que quiere llegar a ser, cuando le confirmó a ‘Lo sé todo’ el emprendimiento de su esposa, su hija y su cuñada al que se unió, para buscar una alternativa económica diferente a la actuación, pues por la pandemia la situación no está fácil.

Esas tres mujeres tienen un negocio de pastelería y el famoso ahora es parte de él, al punto que indicó que la idea es incursionar en los productos “sin azúcar”, pero también ampliar el emprendimiento, pues le pidió a su hermano que le enseñe a hacer pandebono.

“Todavía no da de comer, pero la idea es buscar una alternativa interesante para tener otras entradas, porque, la verdad, la televisión antes de la pandemia, ahora y después de la pandemia se va a poner peor. […] Me voy a volver el repostero de Bogotá”, indicó en el espacio de Canal 1.

Fotos actuales de ‘Malcolm’ de ‘Pasión de gavilanes’

El caso de Andrés Felipe Martínez no es igual al de otros de sus colegas de la novela que han tenido notorios cambios desde que grabaron la historia de los Reyes y las Elizondo, entre ellos el que hizo de Leandro.

El artista más bien se conserva muy parecido a como se veía siendo el mayordomo de las Elizondo. Estas son algunas fotos recientes que subió a su Instagram público:

