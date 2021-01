En una de las publicaciones, de Alejandra Azcárate, por ejemplo molestaron a Lina Tejeiro con que ella era el pastel de cumpleaños de Llane, pero por el atuendo que lucía; hubo quienes lo tomaron en el sentido de que los famosos tenían o estaban empezando un romance y por eso el comentario.

En otra grabación, se ve que el exvocalista de Piso 21 (que en el 2020 decían estaba saliendo con despampanante modelo) y la artista de ‘La ley del corazón’ bromean cuando él le dice que ella es su regalo de cumpleaños y, en respuesta, la famosa responde que sí, pero luego agrega: “¡No, mentiras!”.

En ese momento, ambas celebridades que hacen parte de un nuevo concurso de RCN se ríen y siguen haciendo chistes, lo que mostró una buena relación que algunos han asociado con el tema sentimental.

Esas y otras publicaciones, incluso, llevaron a los seguidores de la también actriz de ‘Chichipatos’ a preguntarle, en un juego de falso o verdadero de Instagram, si ella tenía un romance con el intérprete de ‘Como antes’.

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”, explicó Lina Tejeiro, en buen tono y sonriente.