Lo primero que reconoció el artista es que ambos han “remado contra viento y marea” por su relación, pero últimamente él evaluó la situación y tomó una decisión: “Yo no dije: ‘No quiero volverlo a intentar’, simplemente di mi opinión y manifesté: ‘Démonos un espacio’”.

“Me siento un poco cansado de remar, no con la gente, los comentarios, no con los que se oponen, cansado de remar con mi yo interno, de preguntarme: ‘¿Es por culpa mía que no funciona? ¿Qué estoy haciendo mal?’ Tratando de buscar la respuesta. Y en esos ires y venires uno se agota de tratar de llenar a una persona, tú tratas y tratas y esa persona te hace saber en el fondo: ‘Tan lindos tus detalles, pero te falta esto’. Los hombres me entenderán”, agregó el cantante.

Al respecto, y sobre la oportunidad que no funcionó este año, Andy también reconoció que sabe que Lina lo sintió “más agotado” y “menos dispuesto a intentarlo”, lo que no quiere decir que él haya expresado “tajantemente no quiero”.

Eso lo que demostraría es que dejó una puerta abierta a una reconciliación. Sin embargo, para volver a intentarlo puso un requisito.

“Veo prudente un espacio para poder sanar, es necesario empezar algo sano, darle un espacio a todo lo que ha pasado. Descubrir si nosotros mismos nos amamos y somos capaces de estar solos y somos felices solos, para entender si podemos compartir una felicidad. Si eso sucede, si yo encuentro esa persona, que se siente feliz, yo me siento feliz, y vamos a compartir felicidad, en ese parche voy sin pensarlo dos veces”, puntualizó.

Esto solo es un aparte del ‘live’ de Andy Rivera sobre su relación con Lina Tejeiro, pues la conversación en vivo duró varios minutos.

Una cuenta de Instagram pública replicó algunas de las declaraciones del famoso, como se puede ver a continuación, y lo que se expone en esta nota se puede escuchar desde el minuto 2:24, cuando un seguidor le preguntó que por qué la actriz decía que no volvieron porque él no quiso, y el intérprete contestó lo anteriormente mencionado.