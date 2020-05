green

Durante la transmisión, Lina confirmó que sí había vuelto con el artista, y esto se dio luego de que ella le escribiera un mensaje; luego de esto, hablaro, se reencontraron y efectivamente viajaron a México, en donde fueron captados en un aeropuerto.

“Le pedí disculpas porque sabía el daño que le había hecho publicando otra relación, haciéndola tan pública y tan expuesta. El caso es que volvimos a intentar las cosas con Andrés, lo intentamos, se filtraron las fotos en Cancún. Empezó la gente a atacarnos, le decían cachón”, explicó Lina.

Pese a su regreso, la actriz aseguró entre lágrimas que “es difícil sanar y perdonar cuando te recuerdan el daño que te hicieron”, refiriéndose así a la persecución que les hicieron varias personas en redes, en donde criticaban su amor sin conocer la historia que había detrás.

“Llegamos a la decisión y dijimos que no es sano seguir intentándolo”, aclaró Lina, quien también comentó que entiende y respeta este adiós, pues ella acepta las consecuencias de sus actos:

“El haber estado en otra relación si haber sanado mi corazón. Eso fue lo que pasó; tenía que decirlo. No es fácil, pero bueno, la gente es así, la gente disfruta de hacer daño. Es difícil cuando la familia no está de acuerdo”, acotó.

Sobre el tema familiar, la ‘Reina de TikTok’ también sugirió que la familia de él le recuerda siempre los errores y lamenta haber permitido que varias personas se involucraran en su relación.

“Aunque uno diga que no duele, somos seres humanos. Pues bueno, por eso no estamos y no pudimos estar. No funcionó y así tiene que aceptarse. La ‘tusa’ más larga de mi vida se ha llamado Andy Rivera. Dejen de atacarlo y atacarme”, concluyó.

Aquí, el video: